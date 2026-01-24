Главное

Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Происшествия

В Волгограде на Ангарском эвакуировали 35 человек из горящего магазина

Происшествия 24.01.2026 14:26
0
24.01.2026 14:26


24 января в Дзержинском районе Волгограда загорелся магазин на ул. Ангарской. Очевидцы сообщили о возгорании во второй половине дня. По данным регионального управления МЧС России, пламя охватило помещения с товаром. Потребовалась эвакуация сотрудников и посетителей.

- В двухэтажном здании на 2 этаже горит торговая продукция на площади 100 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения производят тушение. Эвакуировано 35 человек, погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, в настоящее время ликвидация горения продолжается. После завершения работы специалисты смогут приступить к выяснению причин произошедшего.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.01.2026 14:26
Происшествия 24.01.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2026 11:08
Происшествия 24.01.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2026 17:06
Происшествия 23.01.2026 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2026 13:56
Происшествия 23.01.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2026 13:21
Происшествия 23.01.2026 13:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2026 12:02
Происшествия 23.01.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2026 08:46
Происшествия 23.01.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2026 08:04
Происшествия 23.01.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2026 11:24
Происшествия 22.01.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2026 10:41
Происшествия 22.01.2026 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2026 15:49
Происшествия 21.01.2026 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2026 13:30
Происшествия 21.01.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2026 10:11
Происшествия 21.01.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2026 08:37
Происшествия 21.01.2026 08:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2026 08:29
Происшествия 21.01.2026 08:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:10
Андрей Бочаров поручил за два года достроить храм Иоанна КронштадтскогСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде на Ангарском эвакуировали 35 человек из горящего магазинаСмотреть фотографии
13:53
В Волжском с 26 по 30 января протестируют систему оповещенияСмотреть фотографии
12:57
«Почти как северное сияние»: два десятка световых столбов расписали ночное небо под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде после выпадения снега растет число пациентов с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
11:08
В Волжском засняли наезд «Жигулей» на школьницуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В Волгоградской области кандидатам упростили участие в выборахСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде обсудят продление Нулевой продольной в Краснооктябрьский районСмотреть фотографии
08:56
В СФР напомнили, кто из волгоградцев сможет выйти на пенсию на 2 года раньшеСмотреть фотографии
07:59
Минобороны: над Россией за ночь сбиты 75 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волгоградской области 180 тыс. человек пользуются домовыми чатами в МАХСмотреть фотографии
07:05
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о снеге, тумане и угрозе обледененияСмотреть фотографии
06:33
Погода в доме: как согревают в морозы МКД ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:02
Бастрыкин потребовал доклад из-за срыва капремонта школ в ВолжскомСмотреть фотографии
21:55
Тренер «Ротора» Парфёнов о сборах в Турции: «Команда проделала большую работу»  Смотреть фотографии
20:30
Жители волгоградского села хотят избавиться от многодетной семьи: их услышал БастрыкинСмотреть фотографии
20:10
«Мы никуда не уйдем!»: в Волжском Бастрыкина попросили вмешаться в затянувшийся ремонт школыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
РПН: более 3,5 тысяч волгоградцев пожаловались на вонючие подвалы и грызуновСмотреть фотографии
19:24
Пятерых бойцов СВО из Волгоградской области посмертно наградили за подвигиСмотреть фотографии
18:59
Свой вес в морковках волгоградцы смогут узнать в ЦПКиОСмотреть фотографии
18:36
Назначена дата первого заседания в Сочи по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
18:10
Участника СВО Егора Семко похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:50
Первую игру «Ротора» под началом Парфёнова прервал сильный ливень в ТурцииСмотреть фотографии
17:25
Волгоградцы жалуются на сбой в работе «ВКонтакте»Смотреть фотографии
17:06
Из-за ДТП жители Дубовки остались без светаСмотреть фотографии
16:57
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Интереснее, чем в учебниках: волгоградские студентки рассказали, почему выбрали металлургиюСмотреть фотографии
16:03
Необычный розыск: полиция ищет в Волгограде будущего миллионераСмотреть фотографии
15:35
Двое полицейских спасли замерзавшую в буран жительницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде задержали директора УК и «крышевавшего» его чиновникаСмотреть фотографииCмотреть видео
 