В Волгограде на Ангарском эвакуировали 35 человек из горящего магазина





24 января в Дзержинском районе Волгограда загорелся магазин на ул. Ангарской. Очевидцы сообщили о возгорании во второй половине дня. По данным регионального управления МЧС России, пламя охватило помещения с товаром. Потребовалась эвакуация сотрудников и посетителей.

- В двухэтажном здании на 2 этаже горит торговая продукция на площади 100 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения производят тушение. Эвакуировано 35 человек, погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, в настоящее время ликвидация горения продолжается. После завершения работы специалисты смогут приступить к выяснению причин произошедшего.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"