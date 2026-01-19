Расследования

Волгоградский облсуд отказался пересматривать приговор участнику выморочной ОПГ

Расследования 19.01.2026 21:23
0
19.01.2026 21:23


Волгоградский областной суд поставил точку в уголовном деле члена организованной преступной группы Владимира Архангельского. Мужчина вместе с пособниками присваивал и продавал квартиры умерших волгоградцев, не имевших наследников.

Такое имущество называется выморочным и по закону должно быть передано государству, однако подельники перехватывали недвижимость.

- Участники преступного сообщества изготавливали поддельные судебные решения о признании права собственности на выморочные квартиры, после чего продавали жилье третьим лицам, распределяя полученные по сделкам деньги между собой, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Таким образом преступники промышляли в течение двух лет, с 2022 по 2024 год. Помимо Архангельского в ОПГ входили ещё несколько человек. В группировке была отлаженная иерархия. Одно крыло занималось поиском квартир, второе – реализацией.

Мужчине было доверено предъявлять для регистрации права собственности поддельные документы. Однако долго скрываться от правоохранителей у мошенников не получилось. Вскоре их деятельностью заинтересовались компетентные органы.

В результате противоправных действий фигуранта государству был нанесён ущерб в размере 23 млн рублей. В отношении Владимира Архангельского было возбуждено уголовное дело за участие в преступном сообществе и мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере.

Отметим, решением Центрального районного суда 53-летний фигурант приговорён к 5 годам заключения. Наказание он должен отбывать в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Однако осужденный с приговором не согласился и попытался его оспорить в вышестоящей инстанции. Волгоградский областной суд позицию обвинения и решение предыдущей инстанции оставил в силе.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.01.2026 21:23
Расследования 19.01.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2026 15:12
Расследования 19.01.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2026 13:17
Расследования 19.01.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2026 14:51
Расследования 18.01.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2026 14:24
Расследования 18.01.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2026 21:08
Расследования 17.01.2026 21:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2026 17:01
Расследования 17.01.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2026 18:26
Расследования 16.01.2026 18:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2026 15:25
Расследования 16.01.2026 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2026 07:04
Расследования 16.01.2026 07:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 20:41
Расследования 15.01.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 16:39
Расследования 15.01.2026 16:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 16:29
Расследования 15.01.2026 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 13:49
Расследования 15.01.2026 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 11:53
Расследования 15.01.2026 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
Волгоградский облсуд отказался пересматривать приговор участнику выморочной ОПГСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде «Концессии» восстанавливают отопление микрорайона ТулакаСмотреть фотографии
20:33
Более 5000 волгоградцев заболели пневмонией: в чем причина и как уберечь свои легкиеСмотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
19:38
МЧС объявило в Волгоградской области штормовое предупреждение из-за гололёдаСмотреть фотографии
18:55
В Волгоградской области за год обновят 95 парков и скверовСмотреть фотографии
18:08
Новые правила пересечения госграницы детьми: что изменилось для волгоградцевСмотреть фотографии
17:26
Притязания бизнесмена Малашкина на землю в центре Волгограда изучат в СаратовеСмотреть фотографии
17:13
Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Югре»Смотреть фотографии
17:06
В Волгограде трамвай №2 отправили на ул. Хорошева из-за ДТПСмотреть фотографии
16:11
«Почти как нимб»: очевидцы делятся кадрами крещенского гало в небе над ВолгоградомСмотреть фотографии
16:01
Мост через ВДСК в Волгограде встал в пробке из-за ДТПСмотреть фотографии
15:31
«Люди всё идут и идут»: в Волгограде у купелей 19 января днем выстроились очередиСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде УК оштрафовали на 100 тысяч за прошлое сотрудникаСмотреть фотографии
15:12
Убивший судью камышанин Кибальников останется в СИЗО еще на полгодаСмотреть фотографии
15:01
В Волжском задержали вандала, повредившего фигурку сусликаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
Из Волгоградской области в зону СВО отправили конвой для военныхСмотреть фотографии
14:13
Более 11 тысяч волгоградцев прошли в Крещение обряд омовенияСмотреть фотографии
13:59
Волгоградцы пробегут вдоль Волги в память о подвиге защитников СталинградаСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом в Крещение очевидцы засняли таинственные световые столбыСмотреть фотографии
13:17
В Котово начался суд над экс-чиновником и подельником саратовского олигархаСмотреть фотографии
13:07
Полиция задержала организатора нарколаборатории в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В Волгограде обнаружили самое больше число геймеров в РоссииСмотреть фотографии
12:04
В Тамбовской области погибли два дагестанца при столкновении с фурой из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Андрей Бочаров поручил чиновникам готовиться к осадкам и затяжным морозамСмотреть фотографии
11:49
В хуторе под Волгоградом сгорел мужчина в деревянном домеСмотреть фотографии
11:42
ДТП с падением пешеходного моста на трассе М-4 «Дон» попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
В Волгограде на Дар-Горе автобус №88 сбил двоих пешеходовСмотреть фотографии
10:57
29-летнего волгоградца пырнули ножом в кафеСмотреть фотографии
10:27
Власти Волгограда рассекретили список обновления парков и бульваров в 2026 годуСмотреть фотографии
 