



Волгоградский областной суд поставил точку в уголовном деле члена организованной преступной группы Владимира Архангельского. Мужчина вместе с пособниками присваивал и продавал квартиры умерших волгоградцев, не имевших наследников.

Такое имущество называется выморочным и по закону должно быть передано государству, однако подельники перехватывали недвижимость.

- Участники преступного сообщества изготавливали поддельные судебные решения о признании права собственности на выморочные квартиры, после чего продавали жилье третьим лицам, распределяя полученные по сделкам деньги между собой, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Таким образом преступники промышляли в течение двух лет, с 2022 по 2024 год. Помимо Архангельского в ОПГ входили ещё несколько человек. В группировке была отлаженная иерархия. Одно крыло занималось поиском квартир, второе – реализацией.

Мужчине было доверено предъявлять для регистрации права собственности поддельные документы. Однако долго скрываться от правоохранителей у мошенников не получилось. Вскоре их деятельностью заинтересовались компетентные органы.

В результате противоправных действий фигуранта государству был нанесён ущерб в размере 23 млн рублей. В отношении Владимира Архангельского было возбуждено уголовное дело за участие в преступном сообществе и мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере.

Отметим, решением Центрального районного суда 53-летний фигурант приговорён к 5 годам заключения. Наказание он должен отбывать в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Однако осужденный с приговором не согласился и попытался его оспорить в вышестоящей инстанции. Волгоградский областной суд позицию обвинения и решение предыдущей инстанции оставил в силе.

Фото из архива ИА «Высота 102»