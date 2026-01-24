В Волжском засняли наезд «Жигулей» на школьницу





23 января в Волжском у кинотеатра «Юность» автомобиль «Жигули» сбили ребёнка. Авария произошла в полдень на пешеходном переходе. Момент наезда засняла камера уличного видеонаблюдения.





- В 12:00 75-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», при движении задним ходом напротив строения № 2Б по ул. Логинова совершил наезд на пешехода, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, школьница подошла к светофору на последних секундах и боялась не успеть перейти проезжую часть. При этом перед тем, как ребёнок в капюшоне выбежал на дорогу, обзор ей перекрыла маршрутка. Несмотря на то, что школьницу было хорошо видно, пожилой водитель не успел отреагировать и совершил наезд.

Отметим, по информации правоохранительных органов, пострадавшая доставлена в больницу.

Фото и видео: POWERNET