В Волгоградской области кандидатам упростили участие в выборах





23 января в Волгоградской области прошло заседание избиркома. Участники обсудили корректировку постановления, регулирующего порядок ведения предвыборных компаний. По информации экспертов, теперь кандидатам станет проще открывать избирательные счета.

- В соответствии с федеральным законодательством на всех выборах, назначенных после 1 января 2026 г., у кандидатов появилась возможность открыть специальный избирательный счет без личного присутствия (дистанционно), - сообщили в пресс-службе ИКВО.

Отметим, новой возможностью смогут воспользоваться претенденты на мандаты в рамках предстоящих в регионе муниципальных выборов.

Фото: ИКВО