Гидрометцентр предупредил волгоградцев о снеге, тумане и угрозе обледенения





24 января Гидрометцентр России обновил прогноз для Волгоградской области. По информации метеорологов, в ближайшие несколько суток в регионе произойдёт резкое ухудшение погодных условий. Ожидаются туманы и сильные снегопады. Объявлен двойной жёлтый уровень опасности.

Видимость в отдельных районах может ухудшиться в ночь на 24 января. Туманы, переходящие в изморось, будут испытывать волгоградских автолюбителей вплоть до 10:00.

Предстоящей ночью ожидается начало сильного снегопада. Основной удар непогоды примут на себя южные районы Волгоградской области. Здесь также существует угроза обледенения. Жёлтый уровень опасности, объявленный из-за снегопада, будет действовать с 23:00 24 января по 18:00 25 января.

Отметим, накануне о приведении специализированного подвижного состава в особую готовность сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Специалисты пообещали, несмотря на непогоду, обеспечить сообщение по федеральным трассам на территории Волгоградской области.

