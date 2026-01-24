Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Бастрыкин потребовал доклад из-за срыва капремонта школ в Волжском

Общество 24.01.2026 06:02
24.01.2026 06:02


Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался капремонтом школ в Волжском. Руководитель поручил региональным следователям доложить в центральный аппарат о причинах, по которым подрядчик вот уже почти три года не может завершить обновление двух образовательных учреждений.

- По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), - уточнили в Следкоме.

Напомним, 23 января 2026 года родители учеников школы №13 Волжского записали видеообращение к председателю СК России. Поводом послужил очередной перенос сроков ввода учреждения в эксплуатацию, из-за чего учеников вновь распределили по другим школам. Ранее в городе также было сорвано обновление школы №32. В результате был арестован руководитель подрядной организации «Азимут».

Фото: Следком

