Бастрыкин потребовал доклад из-за срыва капремонта школ в Волжском





Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался капремонтом школ в Волжском. Руководитель поручил региональным следователям доложить в центральный аппарат о причинах, по которым подрядчик вот уже почти три года не может завершить обновление двух образовательных учреждений.

- По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), - уточнили в Следкоме.

Напомним, 23 января 2026 года родители учеников школы №13 Волжского записали видеообращение к председателю СК России. Поводом послужил очередной перенос сроков ввода учреждения в эксплуатацию, из-за чего учеников вновь распределили по другим школам. Ранее в городе также было сорвано обновление школы №32. В результате был арестован руководитель подрядной организации «Азимут».

Фото: Следком