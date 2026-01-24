В Волгограде моржи в шортах и бикини вышли на каток ЦПКиО





24 января в Волгограде на площадке ЦПКиО активисты объединения «Дом моржа» приняли участие в зимней акции. Несмотря на 15-градусный мороз на главный городской каток вышли несколько десятков молодых людей в шортах и бикини.





Акция продлилась около часа, как ни странно, никто из оголившихся экстремалов не пострадал, однако многие посетители, укутавшиеся в пуховики, наблюдали за происходящим с некоторой долей недоумения.





Отметим, организаторы флешмоба предостерегают волгоградцев от повторения подвига моржей. Все участники сегодняшнего мероприятия прошли предварительную подготовку.

Фото: ЦПКиО