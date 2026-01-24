



Волгоградцы массово переносят общедомовые чаты в МАХ. По информации областных властей, Минстроем РФ на платформе создано уже свыше 8 тыс. чатов для жителей региона, куда вступили свыше 180 тыс. человек.

- Администраторами чатов выступают сотрудники управляющих компаний, а владельцем — инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, что обеспечит сохранность чатов при смене УК, — уточнили в пресс-службе Госжилнадзора.

Специалисты отмечают, что перенос взаимодействия с обслуживающей организацией в отечественный мессенджер должен обеспечить прозрачность и ограничить доступ к общим диалогам третьих лиц, в том числе и мошенников.

Отметим, обязанность обеспечить диалог с собственниками на платформе МАХ с 2025 года закреплена в федеральном законодательстве.

Фото из архива ИА «Высота 102»