В СФР напомнили, кто из волгоградцев сможет выйти на пенсию на 2 года раньше





В Социальном фонде напомнили жителям Волгоградской области о праве выйти на пенсию на 2 года раньше. Соответствующая возможность есть у работников с большим стажем.

Согласно федеральному законодательству, чтобы начать получать от государства пенсию, необходимо проработать не менее 42 лет для мужчин и не менее 37 лет для женщин.

Отметим, при расчёте права на досрочную пенсию не учитываются периоды учёбы и срочной службы в армии. Проверить свой стаж волгоградцы могут, заказав выписку через «Госуслуги» либо лично обратившись в отделение СФР. Подать заявление на назначение досрочной пенсии также возможно как в очном, так и в электронном формате.

Фото из архива ИА «Высота 102»