В Волгограде после выпадения снега растет число пациентов с переломом позвоночника





Катания с ледяных горок на простых картонках или кусках линолеума, забитые снегом штаны и завалившаяся набок шапка всплывают в памяти, как одни из самых ярких детских эпизодов. В те беззаботные времена мало кто из нас задумывался о возможных травмах – прыгали на лед с разбегу, катились вповалку и превращались в огромный «клубок» на финише. Однако волгоградские врачи, как никто другой, понимают, что стоит за подобным детским досугом. О самых популярных зимних травмах – в материале ИА «Высота 102».

Сценарии хоть летних, хоть зимних происшествий заведующий кафедрой детской хирургии ВолгГМУ Андрей Перепелкин знает практически наизусть. Попал в незаметную глазу ямку и распластался на льду, катился на развивающей приличную скорость «ватрушке» и врезался в столб или наткнулся на торчащий из снега прут…

- Активные игры на свежем воздухе – это, конечно, прекрасно. Но, к сожалению, они нередко приводят к непоправимым последствиям. Зимой мы сталкиваемся и с черепно-мозговыми травмами, с повреждениями опорно-двигательного аппарата. К примеру, в последнее время к нам поступает все больше пациентов с компрессионным переломом позвоночника, - рассказывает доктор медицинских наук.

Требовать повышенной осторожности и внимательности от детей, забывающих буквально обо всем при одном лишь только виде ледяного склона, конечно, возможно, однако малоэффективно. По мнению врача, ответственность за их досуг в первую очередь лежит на взрослых.

- Перед тем, как кататься на склонах, пригорках или горках родители должны убедиться в том, что они полностью безопасны для детей. Это действительно крайне важно, - настаивает врач. – Ведь при столкновении с торчащими из снега железками, камнями или стеклами дети могут получить травмы органов брюшной полости, головы, а также серьёзные переломы рук и ног. Я повторю, что эти травмы в первую очередь связаны с недостаточной организацией детского досуга со стороны взрослых. В подобных ситуациях повышенная ответственность ложится именно на их плечи.





Несмотря на разговоры многих горожан о том, что нынешнему поколению не хватает самостоятельности, ведь в «наше время катались, и не было никаких проблем», Андрей Перепелкин советует волгоградцам не отпускать ситуацию на произвол судьбы и тщательно готовить своего ребенка к зимнему сезону.

- На мой взгляд, на горках, несущих реальную опасность для детей, должны стоять таблички и висеть информационные табло - рядом речка, здесь – выезд на проезжую часть, тут – столбы или опоры линий электропередач в зоне движения, - рассуждает детский хирург. – Со стороны подобные меры могут показаться излишней опекой. Но, сталкиваясь с серьезными травмами детей из года в год, я твердо убежден, что бросать детей на произвол судьбы совершенно недопустимо ни в какие времена.

Фото Павла Мирошкина