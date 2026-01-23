Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Тренер «Ротора» Парфёнов о сборах в Турции: «Команда проделала большую работу»  

23.01.2026
0
23.01.2026 21:55


Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов прокомментировал итоги товарищеского матча с «Чайкой», который состоялся в Турции 23 января и был прерван во втором тайме при счёте 0:0 из-за погодных условий.

– Большой объем работы команда выполнила. Ребята молодцы. Все с хорошим настроением провели эту неделю, и хотелось бы её завершить контрольной игрой. В принципе, нам это удалось, но немного не до конца из-за форс-мажора с погодой, – сказал наставник волгоградской команды. – Все мы видим погодные условия: тренировки и матчи отменяются. Нам же все-таки удалось выехать на игру – и определенную часть того, что мы тренировали, команда старалась выполнять. Большой респект ребятам. Несмотря на трудности, все прошло на хорошем уровне.  

Дмитрий Парфёнов пока не оценивает игру новичков, которые сегодня дебютировали за волгоградскую команду. Напомним, за сине-голубых впервые сыграли Егор Данилкин, Александр Трошечкин, Илья Родионов и Саид Алиев.

– Отдельно не буду никого выделять. Во-первых, идёт режим серьёзной работы. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже в плане физического состояния, кто-то под нагрузкой. В целом, мы акцентировали внимание на командных действиях – в этом плане ребята большие молодцы. Понятно, что были ошибки. Но для того сборы и есть – чтобы исправлять эти ошибки. В целом, сбором довольны, – подчеркнул Парфёнов.

Тренер волгоградского клуба также отметил, что провести матч с «Чайкой» было крайне важно:

Были случаи, когда из-за погоды матчи отменялись. Нам удалось найти поле, которое позволяло провести 65 минут матча в этих условиях. Имеем то, что имеем. На погоду не повлияешь. Максимально старались заполнить этот день, потому что весь цикл был заточен на то, чтобы закончить его контрольным матчем. В большей степени это удалось. Недоигровка концовки не радует. Можно было поймать золотую рыбку, но игру остановили. «Рыбка» осталась на чемпионат. 

Фото: пресс-служба «Ротора» 

