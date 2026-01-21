Главное

Волгоградцу за выловленный килограмм чехони грозит уголовное дело

В Волгоградской области в природном парке Усть-Медведицкий задержан местный житель, который с нарушением Правил рыболовства ловил чехонь.

Как сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны, мужчина осуществлял незаконный лов рыбы способом багрения, одной зимней удочкой, с тремя тройными крючками, что запрещено. Рыбак промышлял в 4,7 км севернее от хутора Буерак – Поповский в Серафимовичском районе.

- У нарушителя было изъято пять экземпляров рыбы чехонь, общим весом 1 килограмм. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 5000 рублей, - сообщили в отделе рыбоохраны.


В настоящее время проводится ихтиологическая экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении рыбака к уголовной ответственности по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». 

В Цимлянском отделе рыбоохраны напомнили, что согласно п. «б» ст. 49.1 Правил рыболовства, при любительском рыболовстве запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов способом багрения.

Фото Цимлянского отдела рыбоохраны


