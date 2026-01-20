Расследования

В Волгограде поставлена точка в деле о взятке в кофейных стаканах

Расследования 20.01.2026 12:11
0
20.01.2026 12:11


Волгоградский облсуд оставил без изменения приговор, вынесенный двум взяточникам. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в октябре 2025 года 37-летний  фактический руководитель ООО «ТРИАЛТРЭЙД» Сергей Бахчисарайцев и 35-летний генеральный директор ООО «ЧПЭК» Алексей Качанов получили по 4 года лишения свободы  в колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч на каждого.

Напомним, как сообщало V102.RU, бизнесмены были задержаны после попытки подкупить сотрудника федерального ведомства 10 июня 2024 года. Они предложили заместителю директора Городищенского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» за мзду  организовать отключение в пиковые часы основных насосных станций, входящих в зону обслуживания филиала. За счет экономии количества потребления электроэнергии мужчины хотели увеличить прибыль своих организаций – посредников, получавших электроэнергию по фиксированной контрактной цене, а продававших по рыночной.

Взятку за незаконные действия в сумме 200 тыс. рублей внутри стаканов из-под кофе фигуранты уголовного дела оставили на столе после беседы с замдиректора в его кабинете. Однако мужчина не купился на деньги и сообщил о произошедшем правоохранителям.

В результате  организованного сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий Бахчисарайцев и Качанов были задержаны.

Не согласившись с приговором Городищенского районного суда, предприниматели его обжаловали, попросив снизить наказание. Однако причин для изменения приговора в облсуде не нашли и он вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.01.2026 12:11
Расследования 20.01.2026 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2026 21:23
Расследования 19.01.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2026 15:12
Расследования 19.01.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2026 13:17
Расследования 19.01.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2026 14:51
Расследования 18.01.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2026 14:24
Расследования 18.01.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2026 21:08
Расследования 17.01.2026 21:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2026 17:01
Расследования 17.01.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2026 18:26
Расследования 16.01.2026 18:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2026 15:25
Расследования 16.01.2026 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2026 07:04
Расследования 16.01.2026 07:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 20:41
Расследования 15.01.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 16:39
Расследования 15.01.2026 16:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 16:29
Расследования 15.01.2026 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2026 13:49
Расследования 15.01.2026 13:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:32
1,6 млрд рублей выделили волгоградским учителям за классное руководствоСмотреть фотографии
13:00
Психбольницу в Ложках после убийства пациентом санитара возглавил Игорь КондратьевСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцам пришло время отчитаться о доходах: кому, как и в какой срокСмотреть фотографии
12:48
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:46
Волгоградская дачница фиктивно приютила пятерых иностранцевСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области отменена пятичасовая угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде поставлена точка в деле о взятке в кофейных стаканахСмотреть фотографии
11:37
Волгоградец отсудил 2,1 миллиона у двух клиник за неудачную пластикуСмотреть фотографии
11:32
Росводресурсы до 10 февраля продлили режим пропуска вод Волжского ГЭССмотреть фотографии
11:19
В Волгограде послевоенный дом треснул после капремонтаСмотреть фотографии
10:48
Авиасообщение с Москвой нарушено из-за ограничений в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
10:30
Под Ростовом спасли лебедя, охранявшего погибшую возлюбленнуюСмотреть фотографии
10:25
«Всё, ушёл под лёд»: под Волгоградом на Крещение утонул 41-летний мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:19
Грузовик снес барьерное ограждение и столб в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде нарушено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом нашли замену умершему главе поселенияСмотреть фотографии
09:38
Волгоградским пенсионерам проиндексируют пенсии дваждыСмотреть фотографии
09:35
Аэропорт Волгограда 20 января закрыт для полетов из-за угроз БПЛАСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде ИП грозит семилетний срок за подкуп службы безопасностиСмотреть фотографии
09:28
Тепло вернулось во все дома на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:55
Конфискованные в Волгоградской области электромобили передали детямСмотреть фотографии
08:42
Северное сияние после магнитной бури сняли волгоградцыСмотреть фотографии
08:14
Волгоградцев 20 января настиг мощный геомагнитный штормСмотреть фотографии
07:49
Волгоградцам с инвалидностью с 1 февраля проиндексируют ЕДВСмотреть фотографии
07:31
ПВО уничтожила 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:16
В Волгоградской области простятся с контрактником Владимиром ЗайцевымСмотреть фотографии
07:04
Волгоградская область оказалась под угрозой атак БПЛА 20 январяСмотреть фотографии
06:50
Волгоградцам объяснили, будет ли блокировка TelegramСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде возвращают отопление и горячую воду жителям 6 улицСмотреть фотографии
06:13
10-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгограде и области 20 январяСмотреть фотографии
 