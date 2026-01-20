В Волгограде поставлена точка в деле о взятке в кофейных стаканах





Волгоградский облсуд оставил без изменения приговор, вынесенный двум взяточникам. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в октябре 2025 года 37-летний фактический руководитель ООО «ТРИАЛТРЭЙД» Сергей Бахчисарайцев и 35-летний генеральный директор ООО «ЧПЭК» Алексей Качанов получили по 4 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч на каждого.

Напомним, как сообщало V102.RU, бизнесмены были задержаны после попытки подкупить сотрудника федерального ведомства 10 июня 2024 года. Они предложили заместителю директора Городищенского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» за мзду организовать отключение в пиковые часы основных насосных станций, входящих в зону обслуживания филиала. За счет экономии количества потребления электроэнергии мужчины хотели увеличить прибыль своих организаций – посредников, получавших электроэнергию по фиксированной контрактной цене, а продававших по рыночной.



Взятку за незаконные действия в сумме 200 тыс. рублей внутри стаканов из-под кофе фигуранты уголовного дела оставили на столе после беседы с замдиректора в его кабинете. Однако мужчина не купился на деньги и сообщил о произошедшем правоохранителям.



В результате организованного сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий Бахчисарайцев и Качанов были задержаны.



Не согласившись с приговором Городищенского районного суда, предприниматели его обжаловали, попросив снизить наказание. Однако причин для изменения приговора в облсуде не нашли и он вступил в законную силу.



