В Волжском с 26 по 30 января протестируют систему оповещения





С 26 по 30 января в Волжском пройдёт проверка ГОЧС. По информации городской администрации, специалисты протестируют системы оповещения, установленные на образовательных учреждениях и объектах жизнеобеспечения.

В списке на диагностику оборудование, установленное на школах № 6 (ул. Нариманова), № 31 (ул. 40 лет Победы), на корпусе 1 (ул. Калинина) и корпусе 2 (ул. Чапаева) школы № 15, на школе № 20 (ул. Пушкина), на городской гимназии (ул. Карбышева), на школе № 36 (ул. 40 лет Победы), на здании КНС в посёлке Металлургов (ул. Двинская).

Отметим, на протяжении будних дней местные жители могут услышать сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Власти просят волжан сохранять спокойствие. Оповещения носят исключительно тестовый характер и никаких действий от горожан не требуют.

Фото из архива ИА «Высота 102»