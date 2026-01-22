Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Под Волгоградом начальница почтового отделения присвоила денег и товаров на 233 тысячи

22.01.2026 19:56
22.01.2026 19:56


Начальник отделения почтовой связи подозревается в присвоении чужих денег и товаров на общую сумму в 233 тысячи рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 52-летняя женщина, возглавляющая почтовое отделение в одном из хуторов Октябрьского района, в течение октября 2025 года брала из кассы денежные средства и товары, реализуемые населению. 

Факт хищения вскрылся во время плановой проверки руководством Котельниковского почтамта. О недостаче было сообщено в правоохранительные органы.

Женщина созналась в содеянном. Она объяснила, что хотела таким образом улучшить свое материальное положение.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.


20:56
Злостного алиментщика из Волгоградской области приговорили к 10 месяцам колонииСмотреть фотографии
20:28
Расписание поезда Волгоград1-Петров Вал изменится с 31 январяСмотреть фотографии
19:56
Под Волгоградом начальница почтового отделения присвоила денег и товаров на 233 тысячиСмотреть фотографии
19:31
«На променад – только с палками»: хищники потеряли страх перед людьми и пошли в волгоградские селаСмотреть фотографии
18:48
Ясные ночи грозят жителям Волгоградской области морозами до -28Смотреть фотографии
18:19
«Предупредили, что можем сгореть»: мерзнущим при +10 в квартирах волгоградцам вернули светСмотреть фотографии
17:50
Адвокаты водителя BMW Пака обжалуют приговор: дело рассмотрит суд в СочиСмотреть фотографии
17:20
Волгоградцы должны получать не менее 80 тысяч ради ипотечной однушкиСмотреть фотографии
17:17
Власти возьмут в кредит 4,9 млрд для волгоградского бюджетаСмотреть фотографии
17:14
Волгоградцев приглашают встать на лыжню в Комсомольском садуСмотреть фотографии
16:58
118 МКД в Волгоградской области ждет капремонт в 2026 годуСмотреть фотографии
16:12
Экс-глава Клетского района Игнатченко занял пост зампреда облкомказачестваСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде подрядчик построит водоводы на 1,3 млрдСмотреть фотографии
15:05
Двое москвичей урвали 210 млн рублей на ремонте СИЗО №3 под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:44
Осталось убрать ограждение: фотограф показал новую дорогу на Родниковую долину за несколько дней до открытияСмотреть фотографии
14:37
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Горемыкиным и ЯнюшкинымСмотреть фотографии
14:15
В музее Машкова представят сталинградские работы графика Евгения КибрикаСмотреть фотографии
13:48
25 добровольцев-инструкторов отправились из Волгограда в зону СВОСмотреть фотографии
13:25
Волгоградца заключили в СИЗО после драки с подросткамиСмотреть фотографии
12:17
Таможенники передали 7 конфискованных иномарок из Волгограда в зону СВОСмотреть фотографии
12:05
Пьяный водитель предложил взятку в 10 тысяч волгоградскому полицейскомуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде из-за ДТП нарушено движение трамваев №№2, 5, 7 и 10Смотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Собиралась в школу»: 14-летняя волгоградка скончалась после падения с 5 этажаСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области подняли пенсии 4,5 тыс. женщинам с 5 и более детьмиСмотреть фотографии
10:58
Военные преодолели зараженную территорию в ходе учений под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом КАМАЗ сбил насмерть женщинуСмотреть фотографии
10:34
Волгоградца осудили за смертельное ДТП в Саратовской областиСмотреть фотографии
10:24
14 участников СВО из Волгоградской области стали Героями РоссииСмотреть фотографии
10:10
За успехи в 2025 году ЕвроХим-ВолгаКалий отметил лучших сотрудниковСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде экстренно сели 14 самолетов с больными пассажирамиСмотреть фотографии
 