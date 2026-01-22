Начальник отделения почтовой связи подозревается в присвоении чужих денег и товаров на общую сумму в 233 тысячи рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 52-летняя женщина, возглавляющая почтовое отделение в одном из хуторов Октябрьского района, в течение октября 2025 года брала из кассы денежные средства и товары, реализуемые населению.