Волгоградца заключили в СИЗО после драки с подростками

Иловлинский районный суд Волгоградской области заключил в СИЗО до 1 марта местного жителя, который подрался с подростками из-за сына.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в отношении мужчины расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

- По версии следствия 27 декабря 2025 года в хуторе Краснодонском Иловлинского района между подростками возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку с участием подозреваемого и его несовершеннолетнего сына, - рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

На это происшествие обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин и запросил доклад об обстоятельствах этого уголовного дела, которое было возбуждено 1 января текущего года. Ранее сообщалось, что мужчина избил двоих подростков.

Мужчина скрылся от органов предварительного следствия и его объявили в федеральный розыск. Его сына, участвующего в драке, 4 января поместили под домашний арест по решению суда. Беглецу заочно предъявили обвинение в хулиганстве, а 19 января его задержали.

Постановление об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





