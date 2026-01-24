Главное

Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
В Волгоградской области на фоне очередной волны похолодания жители продолжают фиксировать необычные свечения. На этот раз яркими кадрами поделились жители Палласовки. Здесь в ночь с 23 на 24 января небосвод раскрасили два десятка световых столбов.

Сельчане отмечают, что такое явление для них в диковинку и раньше они о световых столбах, которые образуются при особых условиях из-за преломления в воздухе света кристаллами льда, только читали.

Судя по опубликованному снимку, в Палласовке световые столбы появились благодаря преломлению света от уличных источников. Из-за разной температуры свечения каждый из столбов имел свой неповторимый оттенок. Это придало оптическому явлению особого шарма. Местные отмечают, что оно очень было похоже на северное сияние.

Отметим, ранее редакция рассказывала о необычном свечении, которое засняли в крещенский сочельник жители Михайловки, а также о гало, которое озарило небо над Волгоградом во время крещенских купаний. Кроме того, из-за сильнейшей магнитной бури 20 января волгоградцы стали свидетелями настоящего северного сияния.

Фото: Палласовка Новости / t.me

