



В Волгоградской области на фоне очередной волны похолодания жители продолжают фиксировать необычные свечения. На этот раз яркими кадрами поделились жители Палласовки. Здесь в ночь с 23 на 24 января небосвод раскрасили два десятка световых столбов.

Сельчане отмечают, что такое явление для них в диковинку и раньше они о световых столбах, которые образуются при особых условиях из-за преломления в воздухе света кристаллами льда, только читали.

Судя по опубликованному снимку, в Палласовке световые столбы появились благодаря преломлению света от уличных источников. Из-за разной температуры свечения каждый из столбов имел свой неповторимый оттенок. Это придало оптическому явлению особого шарма. Местные отмечают, что оно очень было похоже на северное сияние.

Отметим, ранее редакция рассказывала о необычном свечении, которое засняли в крещенский сочельник жители Михайловки, а также о гало, которое озарило небо над Волгоградом во время крещенских купаний. Кроме того, из-за сильнейшей магнитной бури 20 января волгоградцы стали свидетелями настоящего северного сияния.

Фото: Палласовка Новости / t.me