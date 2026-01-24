В Волгограде за 140 млн продают скандальный автосалон Carlook





В Дзержинском районе Волгограда выставлено на продажу здание скандально известного автосалона Carlook по адресу: ул. Историческая, д. 164. Просторные помещения, после посещения которых покупатели жаловались на втюхивание авто со скрученным пробегом и тёмным прошлым, теперь сами вот-вот сменят владельца. Соответствующая анкета 21 января размещена на площадке «Авито».

Описывая объект, владельцы подчёркивают его близость к пр. Маршала Жукова, где высокий автомобильный трафик и шаговую доступность торговых центров. Внутри здания присутствует чистовая отделка. Все коммуникации в хорошем состоянии. Вместе с сооружением продаётся и земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. метров. Само же одноэтажное здание занимает 1,4 тыс. кв. метров.

Среди сценариев использования в анкете отмечается возможность размещения здесь автосалона, магазина, офиса или даже производственной площадки.

Отметим, за объект владельцы просят 140 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»