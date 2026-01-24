В Волгограде МЧС опубликовало фото и видео с места тушения магазина на Ангарском





Спасатели поделились кадрами ликвидации пожара в магазине в Дзержинском районе Волгограда. Специалисты засняли происходящее на месте ЧП на фото и видео.





По информации начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Волгоградской области Олега Губриенко, на месте работали 6 единиц техники и 24 человека личного состава 1 пожарно-спасательного отряда.





Судя по опубликованным кадрам, спасатели разделились на несколько групп, пока одна из них с помощью гидранта пыталась локализировать через разбитое окно очаг возгорания, проникла в помещения магазина через основной вход, помогла вывести людей из задымлённых помещений и изнутри остановить распространение огня.





Напомним, как ранее сообщала редакция, сообщение о пожаре в магазине по адресу: ул. Ангарская улица, д. 98Б пришло на пульт спасателей в 12:55. Пламя бушевало на втором этаже, где, по информации волгоградцев, располагались магазины «Магнит Косметик» и Fix Price. Потушить стеллажи с продукцией специалисты смогли лишь через два часа. Открытое горение было ликвидировано в 15:05. Эвакуированы были 35 человек. Причины пожара устанавливаются.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области