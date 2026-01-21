Главное

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Расследования

Мосгорсуд не выпустил на свободу волгоградскую чиновницу Казанкову

21.01.2026 16:15
0
21.01.2026 16:15


Апелляционная инстанция оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей начальнице правового управления администрации Волгограда Дарье Казанковой. Жалобу чиновницы и ее адвоката сегодня, 21 января, рассмотрел Московский городской суд.

Напомним, что о задержании Казанковой стало известно в Волгограде 17 декабря 2025 года. Ее доставили в Москву, где Мещанский районный суд выдал санкцию на арест. Такая же участь постигла еще двух руководителей, которых также поместили в столичное СИЗО, – это председатель комитета природы Волгоградской области Алексей Сивокоз и его экс-заместитель Ирина Панина. 

Всем фигурантам вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Однако узнать суть предъявленных обвинений нельзя – в картотеке суда отображается, что материалы запрещены к публикации на основании ч. 5 ст. 15 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ». 


Лента новостей

18:48
Глава Краснослободска Семилетов уступил кресло своему замуСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде ГАИ взялась за «лжеинвалидов» на парковках ТЦСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде поддержали проект кабмина о защите природных территорийСмотреть фотографии
17:26
Волгоградке сохранили почки, ювелирно удалив двухстороннюю опухольСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде обкатывают новый трамвай на ходовой «Татра Т-3»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:26
В Волгограде студенты академии МВД из Руанды впервые увидели снегСмотреть фотографии
16:15
Мосгорсуд не выпустил на свободу волгоградскую чиновницу КазанковуСмотреть фотографии
16:12
РПН: гонконгский грипп доминирует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде инвалид изрезал ножом соседа в центре реабилитацииСмотреть фотографии
15:34
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту БилайнаСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде подрядчику фонда капремонта грозит срок за обрушение потолковСмотреть фотографии
14:27
Александр Игнатченко покинул пост главы Клетского районаСмотреть фотографии
14:12
«Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лигиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде сотрудники МЧС начнут глушить БПЛАСмотреть фотографии
13:55
«Перешла на круглосуточный режим»: на Дону втайне от прокуратуры вновь заработала криптоферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
Режим работы котельных в Волгограде регулируют по погодеСмотреть фотографии
13:30
На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человекаСмотреть фотографии
12:53
Волгоградские школьники будут собирать дроны на уроках по защите РодиныСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом администрация незаконно завладела 30 га водохранилищаСмотреть фотографии
12:09
Андрей Бочаров отправился в ЛНРСмотреть фотографии
11:41
Глава МЧС России исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
11:28
Работники «Красного октября» посетили в столице отраслевую встречу семей металлурговСмотреть фотографии
11:27
Волгоградское УФАС выявило завышение тарифов для интернет-провайдераСмотреть фотографии
11:23
РПН раскрыл данные о радиационной обстановке под Волгоградом за 2025 годСмотреть фотографии
11:06
В Котово простятся с погибшим на СВО бойцом Алексеем КравченкоСмотреть фотографии
11:02
Михайловский рыбозавод требуют признать банкротомСмотреть фотографии
11:01
Волгоградцу за выловленный килограмм чехони грозит уголовное делоСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом нерадивая мать морила голодом сына-инвалидаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде тюремный срок грозит приторговывавшей краденым сотруднице ПВЗСмотреть фотографии
10:20
Волгоградца, напавшего на энергетиков с кулаками, наказали на 10 тысячСмотреть фотографии
 