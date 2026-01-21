Мосгорсуд не выпустил на свободу волгоградскую чиновницу Казанкову

Апелляционная инстанция оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей начальнице правового управления администрации Волгограда Дарье Казанковой. Жалобу чиновницы и ее адвоката сегодня, 21 января, рассмотрел Московский городской суд.

Напомним, что о задержании Казанковой стало известно в Волгограде 17 декабря 2025 года. Ее доставили в Москву, где Мещанский районный суд выдал санкцию на арест. Такая же участь постигла еще двух руководителей, которых также поместили в столичное СИЗО, – это председатель комитета природы Волгоградской области Алексей Сивокоз и его экс-заместитель Ирина Панина.

Всем фигурантам вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Однако узнать суть предъявленных обвинений нельзя – в картотеке суда отображается, что материалы запрещены к публикации на основании ч. 5 ст. 15 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ».





