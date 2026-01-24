В Волгограде очевидцы засняли замерзающий табун лошадей





В Волгограде жители бьют тревогу из-за брошенных лошадей. Замёрзшие животные без надзора бродят в Советском районе на участке лесопосадок вблизи Горнополянского путепровода и региональной трассы 18Н-8 «Волгоград – Новый Рогачик».

По информации очевидцев, один из жеребят уже попал под машину. Горожане предполагают, что на вольный выпас в заснеженные поля животных могли бросить цыгане.

Отметим, местные жители призывают властей и надзорные органы разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для спасения лошадей.

Фото: Вести влг / Жесть Волгограда t.me