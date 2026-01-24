Волгоградские гандболистки проиграли «Звезде» на выезде – 22:34





Сегодня, 24 января, в Чехове состоялся матч 18-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» проиграло подмосковной «Звезде» с крупным счётом – 22:34.

Перед очным противостоянием «Звезда» и «Динамо-Синара» располагались на шестом и седьмом местах соответственно. Звенигородская команда имела в активе 18 очков, а динамовки –16. Соперники конкурируют за шестую позицию по итогам регулярного чемпионата, которая позволит избежать встречи с грандами отечественного гандбола в первом раунде плей-офф – московским ЦСКА и «Ростов-Доном». Несмотря на изначально равный статус оппонентов, напряжённой борьбы на площадке на этот раз не получилось.

Отметим, «Звезда» в нынешнем сезоне выступает в Чехове. Домашний зал подмосковного клуба в Звенигороде находится на реконструкции. Возглавляет команду известная в прошлом волгоградская гандболистка и главный тренер женской молодежной сборной России Ольга Акопян.

На старте матча номинальные хозяйки вырвались вперед – 3:0. Бело-голубые на это ответили двумя точными попаданиями в исполнении Стефании Белолипецкой. А вот за следующие восемь минут гостьи забросили только однажды – вратарь Мария Дувакина поразила чужие ворота броском через всю площадку. При этом у полевых волгоградских игроков с реализацией были большие проблемы – геройствовала на последнем рубеже голкипер «Звезды» Юлия Долгих.

На недочёты в атаке во время тайм-аута (при счёте 6:3 в пользу подмосковного коллектива) акцентировал внимание главный тренер волгоградской команды Евгений Дмитриев. Он призвал своих подопечных совершать опасные броски и быть более непредсказуемыми для соперниц в данном компоненте. Однако заметно улучшить эффективность бросков у волгоградок так и не получилось.





Вместе с этим динамовки периодически торопились и допустили большое количество потерь. В середине тайма София Пензева увеличила отрыв звенигородского клуба – 10:4, После этого Марию Дувакину сменила Людмила Баскакова. На перерыв «Звезда» отправилась в роли лидера - 16:11.

В начале второго тайма отличилась Белолипецкая, на что подопечные Акопян ответили тремя заброшенными мячами подряд. После этого поймавших кураж подмосковных спортсменок было уже не остановить - они только увеличивали отрыв в счёте. В то время, как динамовки продолжили совершать потери и ошибки, которые не позволили им вернуться в игру и избежать поражения в матче с принципиальным соперником. 34:22 - итоговая победа команды из Звенигорода.

Евгений Дмитриев остался разочарован игрой.

– Могут выпасть один-два игрока, но не вся команда. Лидерам команды тоже стоит посмотреть на себя. На то они и лидеры, что в трудной ситуации должны брать инициативу на себя. Провальный матч по всем аспектам – в воротах, защите и нападении. Сами виноваты. В стратегическом плане плохое поражение, но будем бороться до конца, – отметил главный тренер гостей.

А Ольга Акопян, конечно, похвалила своих подопечных за победную встречу.

– Благодарю свою команду. Выполнили установку. Сыграли за счёт защиты, характера. Показали настрой, действовали с огнём в глазах. В отличие от соперника, у нас сегодня всё получилось, – заявила Акопян.

Таким образом, «Звезда» закрепилась на шестом месте с 20 очками. Волгоградский клуб остаётся на седьмой позиции, опережая своих ближайших преследователей из краснодарской «Кубани» на одно очко. В следующем матче 30 января «Динамо-Синара» в Ижевске сыграет с главным аутсайдером Суперлиги - «Университетом».

«Звезда» – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 34:22 (16:11).

24 января. Чехов. Дворец спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова. 150 зрителей.

Судьи: Константин Ершов (Москва), Антон Павлюков (Тольятти).

«Звезда»: Долгих (Грацкевич) – Коркина (1), Осипова (4), Егорова (4), Закордонская (8/3), Миленина (1), Вертушкова (4) – Пензева (6), Кандакова, Обуховская, Крылова, Пингачёва (2), Бельчикова (3), Триобчук, Дьяченко (1).

«Динамо-Синара»: Дувакина (1) (Баскакова) – Белолипецкая (5), Минченко (2), Дворцевая (2), Сисенова (2), Чуракова (1/1), Гафонова – Фёдорова, Загороднева (3), Алексеева (2/2), Кириченко (4), Климова, Скивко, Кириллова.

7-метровые: 4/4 – 4/3.

Штрафное время: 8 – 2.

Потери: 9 – 18.

Иван Тюгаев

Фото: ГК «Звезда»