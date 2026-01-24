Волгоградские гандболистки проиграли «Звезде» на выезде – 22:34

Сегодня, 24 января, в Чехове состоялся матч 18-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» проиграло подмосковной «Звезде» с крупным счётом – 22:34.
Перед очным противостоянием «Звезда» и «Динамо-Синара» располагались на шестом и седьмом местах соответственно. Звенигородская команда имела в активе 18 очков, а динамовки –16. Соперники конкурируют за шестую позицию по итогам регулярного чемпионата, которая позволит избежать встречи с грандами отечественного гандбола в первом раунде плей-офф – московским ЦСКА и «Ростов-Доном». Несмотря на изначально равный статус оппонентов, напряжённой борьбы на площадке на этот раз не получилось.
Отметим, «Звезда» в нынешнем сезоне выступает в Чехове. Домашний зал подмосковного клуба в Звенигороде находится на реконструкции. Возглавляет команду известная в прошлом волгоградская гандболистка и главный тренер женской молодежной сборной России Ольга Акопян.
На старте матча номинальные хозяйки вырвались вперед – 3:0. Бело-голубые на это ответили двумя точными попаданиями в исполнении Стефании Белолипецкой. А вот за следующие восемь минут гостьи забросили только однажды – вратарь Мария Дувакина поразила чужие ворота броском через всю площадку. При этом у полевых волгоградских игроков с реализацией были большие проблемы – геройствовала на последнем рубеже голкипер «Звезды» Юлия Долгих.
На недочёты в атаке во время тайм-аута (при счёте 6:3 в пользу подмосковного коллектива) акцентировал внимание главный тренер волгоградской команды Евгений Дмитриев. Он призвал своих подопечных совершать опасные броски и быть более непредсказуемыми для соперниц в данном компоненте. Однако заметно улучшить эффективность бросков у волгоградок так и не получилось.
Вместе с этим динамовки периодически торопились и допустили большое количество потерь. В середине тайма София Пензева увеличила отрыв звенигородского клуба – 10:4, После этого Марию Дувакину сменила Людмила Баскакова. На перерыв «Звезда» отправилась в роли лидера - 16:11.
В начале второго тайма отличилась Белолипецкая, на что подопечные Акопян ответили тремя заброшенными мячами подряд. После этого поймавших кураж подмосковных спортсменок было уже не остановить - они только увеличивали отрыв в счёте. В то время, как динамовки продолжили совершать потери и ошибки, которые не позволили им вернуться в игру и избежать поражения в матче с принципиальным соперником. 34:22 - итоговая победа команды из Звенигорода.
Евгений Дмитриев остался разочарован игрой.
А Ольга Акопян, конечно, похвалила своих подопечных за победную встречу.
– Благодарю свою команду. Выполнили установку. Сыграли за счёт защиты, характера. Показали настрой, действовали с огнём в глазах. В отличие от соперника, у нас сегодня всё получилось, – заявила Акопян.
Таким образом, «Звезда» закрепилась на шестом месте с 20 очками. Волгоградский клуб остаётся на седьмой позиции, опережая своих ближайших преследователей из краснодарской «Кубани» на одно очко. В следующем матче 30 января «Динамо-Синара» в Ижевске сыграет с главным аутсайдером Суперлиги - «Университетом».
«Звезда» – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 34:22 (16:11).
Иван Тюгаев