Под Волгоградом рыбаки вновь штурмуют водоёмы, несмотря на холод и опасный лёд





В Волгоградской области рыбаки вновь штурмуют водоёмы. Несмотря на резкий всплеск летальных исходов, обманчивый ледовый покров и сильные морозы, любители зимнего лова, как заворожённые, выходят на замёрзшие реки, ерики и водохранилища. Своими трофеями смельчаки хвастаются в социальных сетях.

Так, группа волгоградских рыбаков поделилась снимками нескольких десятков краснопёрок.

- Сегодня с товарищем по работе в 12 часов дня приехали на КВ. Ловили чуть правее водокачки, поплавочная удочка, дистанция 1 км от берега. Леска 0,08, насадка — жидкое тесто и несколько капель рыбьего жира. Глубина три с половиной метра. Улов за пару часов. Прикормка — каша кукурузная и печенье молотое (к чаю). Рыбалкой довольны, — подчеркнул мужчина.





Ещё один увлечённый волгоградец похвастался уловом судака у села Горноводяное Дубовского района. Каждая особь — весом до 5 кг.





Свой улов окуня на Ахтубе в 15 км от Волжского запечатлел ещё один мужчина. Волгоградец подошёл к ловле дотошно и подбирал место с помощью эхолота. Как результат — вытянул из лунки несколько девятков краснопёрок и окуней.

Отметим, буквально накануне специалисты ГКУ «Служба спасения» вынуждены были спасать со льда рыбаков-безумцев. Мужчины, не долго думая, вышли на середину Волги и устроились рыбачить в нескольких десятках метров от работающей ГЭС. При этом лёд вблизи плотины в буквальном смысле рушился у них под ногами.

Фото: Клёвая рыбалка / t.me