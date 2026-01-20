В Волжском пенсионеру грозит 3 года колонии за продажу банковской карты

В Волгоградской области в продаже своей банковской карты другому лицу подозревается 68-летний житель Волжского. Пенсионеру, который заработал на этом всего 2 тысячи рублей, грозит три года колонии.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Пенсионер оформил банковскую карту на свое имя, а потом продал её.

Ранее в Волгограде была задержана 18-летняя местная жительница, которая покупала и продавала банковские карты, через которые проходили средства, полученные мошенническим путем. В отношении юной волгоградки также возбуждено уголовное дело.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!