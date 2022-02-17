Бочаров нагрузил единороссов новыми задачами

Политика 17.02.2022 16:17
0
17.02.2022 16:17
В Волгограде 17 февраля накануне 35-й отчетно-выборной партийной конференции, посвященной итогам работы Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор провел встречу с активом. Итогом ее стал ряд задач, которые Андрей Бочаров поставил перед партийцами.
Всего 2 недели назад в Волгоградской области отметили 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве, и уже сегодня вступила в активную фазу подготовка к юбилейной дате. Руководством региона принято решение по опыту пятилетней давности синхронизировать подготовку к 80-летию Сталинградской Победы с реализацией планов социально-экономического развития в регионе. Губернатор предложил активу партии вместе с ветеранами и муниципальными образованиями сформировать и представить дополнительные предложения по проведению этих мероприятий.
По традиции поговорил Андрей Бочаров с однопартийцами о национальных и приоритетных проектах.
— Рассчитываю на активное участие партии в реализации актуальных задач социально-экономического развития Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров. — Мы также приступаем к реализации новых масштабных проектов развития, в числе которых оздоровление реки Дон, проекты озеленения территорий и многое-многое другое. Считаю необходимым региональному отделению партии «Единая Россия» активно включиться в эту работу и отстаивать эти проекты как на федеральном уровне, так и участвовать в их реализации непосредственно на местах.
По итогам встречи губернатор обратил внимание единороссов и на другие важные вопросы. Так, уверен он, активное участие партийцев необходимо в реализации программы развития Волгограда в предстоящие 10 лет, в совершенствовании системы транспортного обслуживания населения Волгоградской области, работы жилищно-коммунального хозяйства, реализации экологических проектов, а также вопросах поддержки материнства и детства, многодетных семей и пр.
Особое внимание Бочаров уделил теме газификации. И, более того, объявил о намерении возглавить Штаб по газификации Волгоградской области.
— Одним из проектов партии «Единая Россия» является инициированная президентов программа социальной газификации. Учитывая значимость, масштабность, сложность работы по догазификации населенных пунктов и важность ее результатов для жителей Волгоградской области, мною принято решение возглавить Штаб по газификации Волгоградской области, — заявил глава региона.
Реклама
Губернатор возглавит штаб по газификации Волгоградской области17.02.2022 18:53
Политика 17.02.2022 18:53
Бочаров заявил о необходимости повышения зарплат мировых судей в регионе17.02.2022 12:06
Политика 17.02.2022 12:06
Бывшего главу района Волгограда назначили временным сити-менеджером Элисты15.02.2022 13:36
Политика 15.02.2022 13:36
Как прогуливали и голосовали депутаты от Волгоградской области в Госдуме23.01.2022 13:14
Политика 23.01.2022 13:14
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХ29.12.2021 10:18
Политика 29.12.2021 10:18
Депутаты Госдумы и сенаторы возьмут под крыло нацпроекты в Волгоградской области28.12.2021 11:53
Политика 28.12.2021 11:53
Депутат Волгоградской облдумы отказался от мандата ради новой должности24.12.2021 13:10
Политика 24.12.2021 13:10
Бочаров пообещал волгоградским депутатам и чиновникам трудный год24.12.2021 12:54
Политика 24.12.2021 12:54
В Волгоградской облдуме назначили новых председателей двух комитетов24.12.2021 10:34
Политика 24.12.2021 10:34
Федеральные эксперты – о прямой линии губернатора Волгоградской области: «Бочарову удалось избежать "стерильности"»22.12.2021 18:48
Политика 22.12.2021 18:48
Председатель волгоградского облкомприроды Романова ушла в комитет юстиции17.12.2021 09:44
Политика 17.12.2021 09:44
В руководстве гордумы Волгограда произошли кадровые перестановки15.12.2021 10:58
Политика 15.12.2021 10:58
Председатель комитета юстиции Волгоградской области покинул свой пост13.12.2021 18:05
Политика 13.12.2021 18:05
У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель09.12.2021 08:41
Политика 09.12.2021 08:41
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат закон о QR-кодах 1 декабря26.11.2021 16:50
Политика 26.11.2021 16:50
Реклама