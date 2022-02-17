Бочаров нагрузил единороссов новыми задачами





В Волгограде 17 февраля накануне 35-й отчетно-выборной партийной конференции, посвященной итогам работы Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор провел встречу с активом. Итогом ее стал ряд задач, которые Андрей Бочаров поставил перед партийцами.

Всего 2 недели назад в Волгоградской области отметили 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве, и уже сегодня вступила в активную фазу подготовка к юбилейной дате. Руководством региона принято решение по опыту пятилетней давности синхронизировать подготовку к 80-летию Сталинградской Победы с реализацией планов социально-экономического развития в регионе. Губернатор предложил активу партии вместе с ветеранами и муниципальными образованиями сформировать и представить дополнительные предложения по проведению этих мероприятий.

По традиции поговорил Андрей Бочаров с однопартийцами о национальных и приоритетных проектах.

— Рассчитываю на активное участие партии в реализации актуальных задач социально-экономического развития Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров. — Мы также приступаем к реализации новых масштабных проектов развития, в числе которых оздоровление реки Дон, проекты озеленения территорий и многое-многое другое. Считаю необходимым региональному отделению партии «Единая Россия» активно включиться в эту работу и отстаивать эти проекты как на федеральном уровне, так и участвовать в их реализации непосредственно на местах.

По итогам встречи губернатор обратил внимание единороссов и на другие важные вопросы. Так, уверен он, активное участие партийцев необходимо в реализации программы развития Волгограда в предстоящие 10 лет, в совершенствовании системы транспортного обслуживания населения Волгоградской области, работы жилищно-коммунального хозяйства, реализации экологических проектов, а также вопросах поддержки материнства и детства, многодетных семей и пр.

Особое внимание Бочаров уделил теме газификации. И, более того, объявил о намерении возглавить Штаб по газификации Волгоградской области.