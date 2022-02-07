В поликлиниках Волгоградской области сохранили оказание плановой медпомощи





В медицинских учреждениях Волгоградской области продолжают оказывать жителям плановую помощь, несмотря на многократно возросшую нагрузку на поликлиники из-за обращений по COVID-19. Сохранить проведение плановых приемов удалось благодаря упреждающим мерам по подготовке системы здравоохранения региона, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на состоявшемся сегодня оперативном совещании.

В двух третях субъектов России плановые приемы, профилактические осмотры и диспансеризация взрослых были полностью или частично прекращены. Волгоградская область стала одним из немногих регионов, где продолжается оказание плановой медпомощи в условиях колоссального наплыва пациентов с симптомами простуды – более 11 тысяч обращений в сутки. Значительно выросло число заболевших детей – губернатор поставил задачу разработать и внедрить механизмы дистанционного взаимодействия врачей с их родителями.

«Прошедшая неделя была очень напряженной. Общий прирост заболевших коронавирусной инфекцией за неделю составил порядка 10 тысяч человек — это много. По ежесуточным показателям мы уже превысили полторы тысячи заболевших, из которых 30% — это дети и подростки, — отметил Андрей Бочаров. — Количество ежедневных исследований на коронавирусную инфекцию приблизилось к 20 тысячам в сутки. А начинали мы, напомню, с двух - трех тысяч исследований в день — то есть нарастили в десять раз».

По прогнозам специалистов, это еще не пик волны омикрон-штамма. При подготовке поликлиник к работе в режиме пиковых нагрузок были усилены материальные и кадровые резервы. Облегчить задачу амбулаторного звена позволяет работа колл-центра 122 и центров медицинского сопровождения заболевших. Они обеспечивают первичную диагностику, маршрутизацию и сопровождение заболевших жителей Волгоградской области.

Вместе с тем растет число ежедневных госпитализаций с коронавирусом – в сутки в палаты кладут по 400 и более человек, 20% среди них – дети и подростки. В реанимациях и палатах интенсивной терапии находятся 328 пациентов с COVID-19. Губернатор поставил задачу наращивать число инфекционных коек для взрослых и детей с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации.

Жители региона, в том числе подростки от 12 до 17 лет, продолжают проходить вакцинацию и ревакцинацию – сейчас прививку сделали более 1,5 млн человек (94% от плана Минздрава). Андрей Бочаров, подводя итоги совещания, подчеркнул, что прививочную кампанию необходимо продолжать.