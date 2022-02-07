Здравоохранение

В поликлиниках Волгоградской области сохранили оказание плановой медпомощи

Здравоохранение 07.02.2022 12:05
0
07.02.2022 12:05


В медицинских учреждениях Волгоградской области продолжают оказывать жителям плановую помощь, несмотря на многократно возросшую нагрузку на поликлиники из-за обращений по COVID-19. Сохранить проведение плановых приемов удалось благодаря упреждающим мерам по подготовке системы здравоохранения региона, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на состоявшемся сегодня оперативном совещании.
В двух третях субъектов России плановые приемы, профилактические осмотры и диспансеризация взрослых были полностью или частично прекращены. Волгоградская область стала одним из немногих регионов, где продолжается оказание плановой медпомощи в условиях колоссального наплыва пациентов с симптомами простуды – более 11 тысяч обращений в сутки. Значительно выросло число заболевших детей – губернатор поставил задачу разработать и внедрить механизмы дистанционного взаимодействия врачей с их родителями.
«Прошедшая неделя была очень напряженной. Общий прирост заболевших коронавирусной инфекцией за неделю составил порядка 10 тысяч человек — это много. По ежесуточным показателям мы уже превысили полторы тысячи заболевших, из которых 30% — это дети и подростки, — отметил Андрей Бочаров. — Количество ежедневных исследований на коронавирусную инфекцию приблизилось к 20 тысячам в сутки. А начинали мы, напомню, с двух - трех тысяч исследований в день — то есть нарастили в десять раз».
По прогнозам специалистов, это еще не пик волны омикрон-штамма. При подготовке поликлиник к работе в режиме пиковых нагрузок были усилены материальные и кадровые резервы. Облегчить задачу амбулаторного звена позволяет работа колл-центра 122 и центров медицинского сопровождения заболевших. Они обеспечивают первичную диагностику, маршрутизацию и сопровождение заболевших жителей Волгоградской области.
Вместе с тем растет число ежедневных госпитализаций с коронавирусом – в сутки в палаты кладут по 400 и более человек, 20% среди них – дети и подростки. В реанимациях и палатах интенсивной терапии находятся 328 пациентов с COVID-19. Губернатор поставил задачу наращивать число инфекционных коек для взрослых и детей с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации.
Жители региона, в том числе подростки от 12 до 17 лет, продолжают проходить вакцинацию и ревакцинацию – сейчас прививку сделали более 1,5 млн человек (94% от плана Минздрава). Андрей Бочаров, подводя итоги совещания, подчеркнул, что прививочную кампанию необходимо продолжать.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Здравоохранение
03.02.2022 18:55
Здравоохранение 03.02.2022 18:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.02.2022 15:48
Здравоохранение 03.02.2022 15:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.02.2022 14:36
Здравоохранение 03.02.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2022 20:32
Здравоохранение 01.02.2022 20:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2022 11:46
Здравоохранение 01.02.2022 11:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.01.2022 18:36
Здравоохранение 27.01.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.01.2022 15:25
Здравоохранение 25.01.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.01.2022 14:43
Здравоохранение 17.01.2022 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
10.01.2022 16:25
Здравоохранение 10.01.2022 16:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.01.2022 11:30
Здравоохранение 08.01.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.01.2022 14:35
Здравоохранение 03.01.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.01.2022 08:45
Здравоохранение 02.01.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.12.2021 12:37
Здравоохранение 31.12.2021 12:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.12.2021 13:56
Здравоохранение 30.12.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
27.12.2021 12:59
Здравоохранение 27.12.2021 12:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:00
Новую схему обращения с отходами в Волгоградской области примут после обсужденийСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области за три месяца умерли два бывших главных врача ЦРБСмотреть фотографии
14:09
«Волгоградэнергосбыт» временно закрывает абонентские участки и приглашает в онлайнСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцев взволновала рубка молодых деревьев в ЦПКиО (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Создай свой стикерпак для чатов: «Сферум» приглашает школьников принять участие в креативном развитии платформыСмотреть фотографии
13:06
В суде Москвы отложили рассмотрение иска экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к FacebookСмотреть фотографии
12:51
Прокуратура нашла нелегальные речные суда на Ахтубе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде спасли застрявшего в ограде оленяСмотреть фотографии
12:15
"Куда еще больше?": в Волгоградской области зафиксирован пугающий рост заболеваемости ковидомСмотреть фотографии
12:05
В поликлиниках Волгоградской области сохранили оказание плановой медпомощиСмотреть фотографии
12:04
В Волжском таксист погулял на деньги пассажиркиСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области мужчина убил соседа за визиты без разрешенияСмотреть фотографии
11:54
«Был трезвенником и верующим»: в сгоревшем доме в Волгограде погиб 66-летний мужчинаСмотреть фотографии
11:11
В Волжском машина с пьяным водителем врезалась в деревоСмотреть фотографии
10:27
Заболевшие волгоградцы часами ждут приема у терапевтов на улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
В Волгограде продавали жидкость для вейпов с превышением никотинаСмотреть фотографии
08:33
Из магазинов Волгограда изъяли поддельные аксессуары AppleСмотреть фотографии
08:17
В Москве рассмотрят 150-миллионный иск экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к FacebookСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде под утро дотла сгорел частный домСмотреть фотографииCмотреть видео
19:25
Заметки астролога: рекомендации с 7 по 13 февраляСмотреть фотографии
18:51
«Лучше сидеть дома»: прогноз погоды на 7 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Нерадивого подрядчика обложили штрафами за сорванный в волгоградском поселке капремонтСмотреть фотографии
16:26
Почта возместит ущерб за сгоревшие в отделении под Волгоградом посылки и бандеролиСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде пострадавшую от пожара школу закрывают на карантин и ремонтСмотреть фотографии
15:09
До беды недалеко: в Волгоградской области снежные лавины крушат дворыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгограде на пожаре в мастерской пострадал рабочийСмотреть фотографии
12:09
Здание почты сгорело в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:01
COVID-19 покоряет новые высоты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
«Низко летел»: появилось видео удара лихача о столб в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Коронавирус не помог оправдать призывника-уклониста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 