В Волгограде травматологи больницы №25 спасли руку ветерану СВО





В Волгограде врачи ГУЗ «ГКБСМП №25» спасли руку ветерану СВО. Мужчина после ранения получил тяжёлый перелом конечности и едва её не лишился. Помогли избежать ампутации заведующий отделением травматологии Евгений Ермолаев и лечащий врач-травматолог Сергей Мусин.

Первую операцию медики провели бойцу в 2025 году. Тогда специалисты помогли устранить фрагментарный перелом. Далее была проведена повторная операция для сращивания ещё одного участка.

После успешного завершения череды сложных операций врачи приступили к восстановлению функций руки.

- Пациенту сформировали индивидуальную программу восстановления с рекомендациями для самостоятельных занятий. Реабилитацию проводили: врач ЛФК Петренко Ксения Владиславовна и инструктор Яковлева Светлана Геннадьевна, - уточнили в региональном комитете здравоохранения.

Сам боец очень благодарен медикам в первую очередь за то, что вернули надежду на возвращение к полноценной жизни.

Отметим, Волгоградская область стала одним из первых регионов, где создаётся единая медицинская система по оказанию помощи ветеранам СВО. База для этого была наработана за последние годы. Благодаря особому вниманию губернатора Андрея Бочарова к обновлению медицинских учреждений в области создана многоуровневая сеть медицинских центров, оснащённых самым передовым оборудованием. Только с начала 2026 года в четыре больницы региона поставлены 66 единиц современных реабилитационных устройств.

- Развитие медицинской инфраструктуры в регионе продолжается. Поступление нового современного оборудования в учреждения здравоохранения позволяет расширять возможности реабилитационной помощи и повышать ее качество, что, безусловно, важно как для участников специальной военной операции, так и для других жителей региона, нуждающихся в реабилитации, - отметил депутат Волгоградской областной Думы Игорь Воробьев.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области»