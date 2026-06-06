Врачи сохранили шанс стать мамой 18-летней волгоградке





Врачи гинекологического отделения Волгоградской областной больницы №1 спасли 18-летнюю пациентку с тяжелой инфекцией и системной воспалительной реакцией организма. У девушки было 12 недель желаемой беременности, когда она попала с высокой температурой в районную больницу. У пациентки наблюдался сильный кашель и боли внизу живота.

После поступления девушки в областной стационар врачи у нее диагностировали неразвивающуюся беременность на фоне инфекции в матке. Это было смертельно опасно для пациентки. Главной задачей врачей стало сохранение репродуктивной функции при спасении ее жизни.



Для выработки тактики лечения был организован консилиум с ведущими специалистами ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В. И. Кулакова» с использованием телемедицинских технологий. Девушку прооперировали, используя мощную антибактериальную терапию. Высокотехнологичная операция позволила сохранить важнейшие женские органы: матку, яичники и маточные трубы.

Пациентка пошла на поправку и уже готовится к выписке, не потеряв надежду спланировать новую беременность.



Фото облздрав34