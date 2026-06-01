Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 В России заявили о частых жалобах горожан на платные парковки
В России после многочисленных жалоб на сложности с платными парковками заявили о необходимости внедрения единых правил для всех регионов. - Миллионы семей поедут в отпуск на...
 В России планируют разработать алкозамки для водителей
В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности...
Несколько волгоградцев заразились от животных лихорадкой Ку

Здоровье 01.06.2026 08:20
Среди населения Волгоградской области регистрируются единичные случаи лихорадки Ку. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Лихорадка Ку (коксиеллез) - природно-очаговая зоонозная болезнь, протекающая с лихорадкой, поражением легких, часто наличием атипичной пневмонии, гепатита или эндокардита и может  не проходить длительное время.

Возбудителем болезни являются бактерии (коксиеллы), которые выявляются в сухих фекалиях зараженных животных, в их шерсти и в мясе. При этом они могут сохраняться до двух лет и все это время нести опасность для человека.  Опасность заражения исходит от крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, собак, ослов, домашних птиц, других

Человек может заразиться воздушно-пылевым путем, контактным – через слизистые при уходе за больными животными, при употреблении инфицированного молока, зараженной воды, а также  через укусы клещей. 

Инкубационный период при коксиеллезе составляет в среднем 1 - 2 недели. Однако при своевременном обращении к врачу и вовремя начатом лечении лихорадка Ку заканчивается полным выздоровлением.

Избежать заражения поможет вакцина. Также жителям региона надо избегать употребления сырого молока, а за животными ухаживать с помощью индивидуальных средств защиты и переодеваться после работы с ними. 

Фото сгенерировано ИИ

