Несколько волгоградцев заразились от животных лихорадкой Ку





Среди населения Волгоградской области регистрируются единичные случаи лихорадки Ку. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка Ку (коксиеллез) - природно-очаговая зоонозная болезнь, протекающая с лихорадкой, поражением легких, часто наличием атипичной пневмонии, гепатита или эндокардита и может не проходить длительное время.

Возбудителем болезни являются бактерии (коксиеллы), которые выявляются в сухих фекалиях зараженных животных, в их шерсти и в мясе. При этом они могут сохраняться до двух лет и все это время нести опасность для человека. Опасность заражения исходит от крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, собак, ослов, домашних птиц, других

Человек может заразиться воздушно-пылевым путем, контактным – через слизистые при уходе за больными животными, при употреблении инфицированного молока, зараженной воды, а также через укусы клещей.

Инкубационный период при коксиеллезе составляет в среднем 1 - 2 недели. Однако п ри своевременном обращении к врачу и вовремя начатом лечении лихорадка Ку заканчивается полным выздоровлением.

Избежать заражения поможет вакцина. Также жителям региона надо избегать употребления сырого молока, а за животными ухаживать с помощью индивидуальных средств защиты и переодеваться после работы с ними.

