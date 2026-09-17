



Минздрав расширил диагностические возможности диспансеризации. Теперь медики будут больше уделять внимание выявлению сердечно-сосудистых, а также разного рода хронических болезней. Об этом 17 сентября сообщил Михаил Мурашко.

В рамках первого этапа теперь появилась возможность скрининга уровня липопротеида, что позволит выявлять признаки атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращая на ранней стадии инфаркты и инсульты. Также медики начнут оценивать вероятность ишемической болезни сердца и проверять уровень коронарного кальция по данным ранее проведённых КТ.

Второй этап дополнен возможностью проведения ультразвукового исследования брюшной аорты. Такого рода анализ будет назначаться любителям табачной продукции в возрасте 65-75 лет, а также пациентам, имеющим родственников, у которых была диагностирована аневризма брюшной аорты.

Для граждан, выкуривающих порядка 20 лет подряд более одной пачки сигарет в сутки, предусматривается возможность назначения КТ. Скрининг уровня гликированного гемоглобина начнут проводить для граждан, у которых уровень глюкозы натощак более 6 ммоль/л. Также вводятся дополнительные показания для назначения колоноскопии.

Фото из архива ИА «Высота 102»