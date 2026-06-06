



В 2024 году показатель смертности населения Волгоградской области от злокачественных новообразований, превышающий среднеобластной, зафиксирован на территории 21 муниципального образования. Такая информация содержится в ежегодном докладе регионального Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Волгоградской области в 2025 году». При этом данные в этом документе приведены только за 2024 год.

Согласно обнародованным фактам, в 2022 году в регионе насчитывалось 18 муниципалитетов, где фиксировалось превышение уровня смертности от онкологии. По итогам 2024 года наиболее высокие показатели смертности наблюдались в Ольховском (228,1 на 100 тысяч), Ленинском (213,9 на 100 тыс.населения), Иловлинском (208,8 на 100 тыс. населения), Котовском (202,7 на 100 тыс.населения), Руднянском (199,0 на 100 тыс. населения), Николаевском (198,6 на 100 тыс.населения ), Фроловском районах (192,1 на 100 тыс. населения).

Среди причин смерти злокачественные новообразования в Волгоградской области занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.



В 2024 году в Волгоградской области от злокачественных новообразований умерли 3646 человек, что составляет 148,6 на 100 тыс. населения (в 2023 году — 3760 человек или 152,2 на 100 тыс. населения). В сравнении с 2023 годом показатель снизился на 2,4%. За десятилетний период наблюдается тенденция к снижению показателя смертности от этих заболеваний: в сравнении с 2016 годом — на 19,8% (с 185,2 на 100 тыс. населения). Показатель по области ниже «грубого» показателя по РФ (194,3 случаев на 100 тыс. населения в 2023 году).



Напомним, в Волгоградской области функционируют 14 ЦАОП, где с начала года прошли обследование более 30 тысяч человек. В регионе удалось улучшить показатель выявляемости рака. На ранних стадиях диагноз ставится двум из трёх пациентов. В целом с 2019 года волгоградские онкологи оказали медицинскую помощь 566,4 тыс. пациентов.