Волгоградские врачи собрали из костных отломков ногу мотоциклиста





Травматологи Волгоградской городской больницы №25 спасли мотоциклиста после серьезного ДТП. 32-летний мужчина пострадал в аварии с грузовиком. У мужчины была диагностирована тяжёлая сочетанная травма: множественный перелом позвонков грудного отдела и открытый перелом голени.

После снятия угрозы жизни и заживления открытой раны пациенту сделали сложную операцию по фиксации костных отломков. Уже на следующие сутки после вмешательства пациенту назначили лечебную физкультуру. Это позволило полностью восстановить подвижность коленного сустава ещё до выписки.



Ювелирную операцию провели хирург Надир Рашидов, ассистент Алексей Салимов, анестезиолог Александр Осадчий и операционная сестра Марина Тиминова.



Мужчину уже выписали на амбулаторное лечение с благоприятным прогнозом.



На фото облздрава: врачи волгоградской больницы №25