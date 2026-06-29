Главное

Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд» АО «Волгоградоблэлектро» представило более 130 карьерных возможностей на Всероссийской ярмарке вакансий Мастерство вне конкуренции: сотрудники ВТЗ подтвердили класс на чемпионате профессионалов «Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля

Актуально

Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробности

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

Федеральные новости

Федеральные новости
 Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимов
В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных скоростных режимов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические...
Федеральные новости
 Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов
Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в который планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. – Мы также актуализируем...
Здоровье

Волгоградские врачи спасли 94-летнюю пациентку с патологией пульса

Здоровье 29.06.2026 19:46
0
29.06.2026 19:46


В больнице Фишера в Волжском врачи спасли 94-летнюю женщину с критической брадикардией. Как сообщили в комитете здровоохранения Волгоградской области, волжанку перевели из другого медучреждения города в опасном для ее жизни состоянии. У нее был зафиксирован крайне редкий пульс – всего 32 удара в минуту, из-за чего она периодически теряла сознание. 

На первичном осмотре с участием заведующего кардиологическим отделением — врача-кардиолога Греты Саргсян и врача сердечно-сосудистого хирурга Сергея Соболева по результатам диагностики было принято решение об имплантации электрокардиостимулятора. Оперативное вмешательство прошло успешно: нормальный сердечный ритм был полностью восстановлен. Послеоперационный период  прошел без осложнений, пациентка выписана из стационара. 

Справка. Имплантация электрокардиостимуляторов впервые начала выполняться на базе Больницы Фишера в 2025 году.  Оперативные вмешательства проводятся по полису обязательного медицинского страхования  в непосредственной близости от места проживания пациентов.

Фото облкомздрава

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
29.06.2026 19:46
Здоровье 29.06.2026 19:46
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.06.2026 15:51
Здоровье 06.06.2026 15:51
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.06.2026 07:44
Здоровье 06.06.2026 07:44
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.06.2026 08:20
Здоровье 01.06.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Здоровье
28.05.2026 17:51
Здоровье 28.05.2026 17:51
Комментарии

0
Далее
Здоровье
27.05.2026 07:21
Здоровье 27.05.2026 07:21
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.05.2026 21:09
Здоровье 24.05.2026 21:09
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.05.2026 19:24
Здоровье 18.05.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Здоровье
15.05.2026 08:12
Здоровье 15.05.2026 08:12
Комментарии

0
Далее
Здоровье
08.05.2026 20:10
Здоровье 08.05.2026 20:10
Комментарии

0
Далее
Здоровье
07.05.2026 16:30
Здоровье 07.05.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.05.2026 12:03
Здоровье 05.05.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Здоровье
03.05.2026 12:02
Здоровье 03.05.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.05.2026 21:21
Здоровье 01.05.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Здоровье
29.04.2026 08:07
Здоровье 29.04.2026 08:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:36
Клубничная Луна покажется в небе над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:56
В Волжском осудят похитивших 1,7 млн рублей с карты участника СВОСмотреть фотографии
20:32
В 5 районах Волгоградской области по нацпроекту отремонтируют 33 км опорных дорогСмотреть фотографии
20:08
Газон на Волгоград Арене спасают перед концертом «Руки Вверх!»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Волгоградские врачи спасли 94-летнюю пациентку с патологией пульсаСмотреть фотографии
19:17
Москвичка-курьер обобрала пенсионера из Волжского на 20 миллионовСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области объявлен отбой ракетной опасностиСмотреть фотографии
18:36
Сигнал воздушной угрозы впервые прозвучал в Волгограде из-за ракет ВСУСмотреть фотографии
18:08
Новая угроза удара ВСУ ракетами объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:00
«Урожай» удержал преимущество в первом финальном матче Кубка Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
В Михайловке после ракетного удара ВСУ по Волгограду напомнили об укрытияхСмотреть фотографии
17:26
Прошла 30 километров: пропавшую грибницу из Волгоградской области нашли в дюнахСмотреть фотографии
16:48
Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд»Смотреть фотографии
16:45
Шестерых пострадавших при ракетном ударе заводчан выписали из больницыСмотреть фотографии
16:29
Перевод бизнеса из Волгограда в Саратов не спас подшипниковый завод от 80-миллионных налоговСмотреть фотографии
16:17
Компания с беременной волгоградкой застряла на необитаемом островеСмотреть фотографии
15:54
Волгоградские студенты вступили в войска БпС после тренировки на полигонеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
Новый VOYAH ФРИ / FREE СПОРТ+: премиум-харизма и мощь, доступные каждомуСмотреть фотографии
15:26
В поселке Южный Волгограда закопают в землю 380 млн рублейСмотреть фотографии
14:57
Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимовСмотреть фотографии
14:45
Родных погибшего на СВО волгоградца хотели «обуть» на 15 млн сестры-аферисткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Ректоры четырех волгоградских вузов получают до полумиллиона рублейСмотреть фотографии
13:34
«Пробежала по мне, как по дереву»: волгоградка попала в больницу после неожиданной встречи с белкойСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом пьяного лихача осудили за взятку инспектору ГАИСмотреть фотографии
12:41
Пляж с платными шезлонгами готовится к открытию на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Времени – до полуночи: у волгоградских бизнесменов настал последний день уплаты налоговСмотреть фотографии
11:14
Пьяный водитель за рулем иномарки угробил своего пассажира: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Под Волгоградом скончался 99-летний ветеран Георгий ЕрыгинСмотреть фотографии
10:37
«Зал взорвался овациями»: выпускница волгоградского лицея №3 стала первой в истории региона 400-балльницейСмотреть фотографии
10:23
Деньги в кассе были: уголовное дело за невыплату зарплаты возбудили на руководителя компанииСмотреть фотографии
 