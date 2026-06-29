Волгоградские врачи спасли 94-летнюю пациентку с патологией пульса





В больнице Фишера в Волжском врачи спасли 94-летнюю женщину с критической брадикардией. Как сообщили в комитете здровоохранения Волгоградской области, волжанку перевели из другого медучреждения города в опасном для ее жизни состоянии. У нее был зафиксирован крайне редкий пульс – всего 32 удара в минуту, из-за чего она периодически теряла сознание.

На первичном осмотре с участием заведующего кардиологическим отделением — врача-кардиолога Греты Саргсян и врача сердечно-сосудистого хирурга Сергея Соболева по результатам диагностики было принято решение об имплантации электрокардиостимулятора. Оперативное вмешательство прошло успешно: нормальный сердечный ритм был полностью восстановлен. Послеоперационный период прошел без осложнений, пациентка выписана из стационара.

Справка. Имплантация электрокардиостимуляторов впервые начала выполняться на базе Больницы Фишера в 2025 году. Оперативные вмешательства проводятся по полису обязательного медицинского страхования в непосредственной близости от места проживания пациентов.

