



Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская рассказала о первых признаках заболевания Астраханской пятнистой лихорадкой. Эта тема возникла после распространения фейка о том, что губернатор Астраханской области издал постановление о введении карантина в связи с угрозой распространения этого заболевания. После этого в управлении Роспотребнадзора по Астраханской области выступили с опровержением этой информации. Однако встревоженность у жителей осталась.

В интервью ТАСС Ольга Чернявская рассказала, что признаки Астраханской пятнистой лихорадки могу проявиться только через две недели после заражения от инфицированных клещей. При этом диагноз можно подтвердить только лабораторно.

Определить по внешнему виду клеща, чем он заражен, можно только с помощью специальных лабораторных исследований. Такие исследования проводятся в региональных центрах гигиены и эпидемиологии, и этот анализ платный.

Справка. Астраханская пятнистая лихорадка (АПЛ) - это острое инфекционное заболевание, которое передается через укус клеща Rhipicephalus pumilio. Болезнь характерна для Астраханской области, также подобные случаи фиксируются и в самом восточном районе Калмыкии – Лаганском. и ежегодно фиксируется в период сезонной активности паразитов. Некоторыми симптомами АПЛ выступают повышение температуры тела до 39-40 градусов, пятнистая сыпь на коже, точечные кровоизлияния, интенсивные головные боли, озноб и другие признаки общей интоксикации. Инкубационный период длится от 2 до 30 дней после нападения клеща, симптомы продолжаются около 10-14 дней. При раннем выявлении и лечении прогноз благоприятный, но без своевременной помощи возможны осложнения.

