Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

 ВСУ ударили ракетой по Таганрогу
Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Таганрогу в Ростовской области. Ракета была сбита, но не обошлось без последствий на земле. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Привет-...
 Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на ней
Новочеркасский городской суд принял в производство уголовное дело в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Экс-градоначальника, сообщает Привет-Ростов, обвиняют в получении взятки в крупном размере. – По версии следствия, в...
Здоровье

Волгоградский врач назвала признаки Астраханской пятнистой лихорадки

Здоровье 27.05.2026 07:21
27.05.2026 07:21


Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская рассказала о первых признаках заболевания Астраханской пятнистой лихорадкой. Эта тема возникла после распространения фейка о том, что губернатор Астраханской области издал постановление о введении карантина в связи с угрозой распространения этого заболевания. После этого в управлении Роспотребнадзора по Астраханской области выступили с опровержением этой информации. Однако встревоженность у жителей осталась. 

В интервью ТАСС Ольга Чернявская рассказала, что признаки Астраханской пятнистой лихорадки могу проявиться только через две недели после заражения от инфицированных клещей. При этом диагноз можно подтвердить только лабораторно. 

Определить по внешнему виду клеща, чем он заражен, можно только с помощью специальных лабораторных исследований. Такие исследования проводятся в региональных центрах гигиены и эпидемиологии, и этот анализ платный.

Справка. Астраханская пятнистая лихорадка (АПЛ) - это острое инфекционное заболевание, которое передается через укус клеща Rhipicephalus pumilio. Болезнь характерна для Астраханской области, также подобные случаи фиксируются и в самом восточном районе Калмыкии – Лаганском.  и ежегодно фиксируется в период сезонной активности паразитов. Некоторыми симптомами АПЛ выступают повышение температуры тела до 39-40 градусов, пятнистая сыпь на коже, точечные кровоизлияния, интенсивные головные боли, озноб и другие признаки общей интоксикации. Инкубационный период длится от 2 до 30 дней после нападения клеща, симптомы продолжаются около 10-14 дней. При раннем выявлении и лечении прогноз благоприятный, но без своевременной помощи возможны осложнения.

Ранее V102.RU сообщало, что от клещей можно заразиться такими опасными заболеваниями как Крымской геморрогической лихорадкой, туляремией и иксодовым клещевым боррелиозом. 


