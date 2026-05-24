



Во время жары многих волгоградцев терзает вопрос: что еще достать из гардероба, чтобы не страдать от духоты и пьянящего солнца? Еще одна задачка со звездочкой – выбор обуви. Модные резиновые сабо? Сандалии? А, может, кроссовки, которые идеальны хоть для турпохода, хоть для вечерней прогулки? Как выбрать правильную модель, не наградив себя болью в ногах и отравляющими жизнь мозолями? И почему специалисты все чаще настаивают на пользе ходьбы босиком? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским врачом-ортопедом, заведующим кафедрой детской хирургии ВолгГМУ Андреем Перепелкиным.

- От выбора обуви действительно зависит очень много, - подтверждает профессор ВолгГМУ. – Первое и самое важное правило для лета – обувь должна быть хорошо вентилируемой, чтобы нога в ней не прела. Подойдет небольшой каблучок, а вот наличие или отсутствие задника – вопрос не принципиальный. В этом случае многое зависит и от работы человека, и от его образа жизни.





Отнюдь не идеальным вариантом для дней, когда температура воздуха в тени вырывается за пределы 40 градусов, Андрей Перепелкин называет не только кроссовки, но и резиновые шлепки.

- Шлепки попросту не предназначены для длительного нахождения в них. Лучше всего пройтись в них 10-15 минут по пляжу – от воды до лежака. Не более того, - рассуждает врач. – Сабо, которые многие используют, как обувь для сменки, тоже не лучший вариант для ходьбы на дальние расстояния. Впрочем, если попробовать отправиться в них на внушительную дистанцию, вы и сами ощутите, как комфортная на первый взгляд обувь превращается в натирающие мозоли «колодки». Кроссовки же в свою очередь предназначены только для занятия спортом. Потренировались в них несколько часов, а после сняли и заменили либо на летние полуботинки, либо на сандалии.





Волгоградцы, решившие не тратить лишнего времени и денег на подбор модели, которая буквально сроднится со стопой, рискуют столкнуться не только с мозолями, но и с более серьезными проблемами, предупреждает ортопед.

- Неудобная обувь может привести к потертостям кожи, образованию мозолей и инфицированию этих поверхностей, - констатирует доктор медицинских наук. – Существует также риск деформации и переднего, и заднего отделов стопы, развития вальгуса и заваливания пяточной кости – предотвратить эти процессы особенно важно в детском возрасте.





Какими бы удобными и разношенными ни были бы летние ботинки, идеальным вариантом Андрей Перепелкин называет все-таки отсутствие обуви как таковой.

- На подошной поверхности стопы находится очень много рефлексогенных зон, и, когда человек ходит по неровности, эти зоны массируются, - отмечает ортопед. – Хождение по траве, песку или гравию босиком – это не просто отличная закаливающая процедура, но и рефлексотерапия, а также массирование мышц. Я бы рекомендовал каждому из людей хотя бы иногда снимать обувь и давать своим стопам не просто расслабиться, но и получить настоящее удовольствие.

