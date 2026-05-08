Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время ожидает новых случаев заражения хантавирусом, от которого в апреле-мае скончались несколько пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который 1 апреля вышел из аргентинского порта и взял курс на Канарские острова. Смертельная инфекция уже выявлена в Европе – госпитализированы трое человек.

- С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать шести недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом, - цитирует РИА Новости главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который выступил на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ отметил, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19, однако, как его цитируют другие СМИ, вспышка все же может из локальной дорасти до мировой.

Первые жертвы хантавируса

Локальная вспышка этой инфекции была зафиксирована среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. На его борту находилось 149 человек, в числе которых один россиян. Опасным вирусом заразились восемь туристов, из них трое скончались. Из умерших пассажиров двое – это супруги 69 и 70 лет. Они орнитологи из Голландии. С кем они контактировали – неизвестно. Еще одна погибшая – 78-летняя гражданка Германии.

Лабораторно было подтверждено, что туристы скончались от андского варианта хантавируса – он один из немногих, который передается от грызунов человеку и далее от человека к человеку. Большинство других вариантов между людьми не распространяется, то есть больной человек не представляет никакой опасности окружающим.

Чем опасен хантавирус

Переносчиками вируса являются грызуны – мыши, крысы и др. Заболевание проходит тяжело. В зависимости от вида вируса, он может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), что характерно в том числе для России. В Америке, к примеру, чаще встречается хантавирусный легочный синдром (ХЛС).

Инкубационный период длится несколько недель. При вирусе резко повышается температура, болят мышцы и суставы, болит голова. Возможно поражение легких и почек. Самая высокая летальность у ХЛС – до 40%. При ГЛПС она составляет до 15% в зависимости от штамма и оказанной своевременной помощи. Вакцины от хантавируса нет.

Способы заражения

Аэрозольный способ, т.е через воздух, является самым распространённым. Грызуны выделяют вирус с экскрементами, высохшие частицы которых вместе с пылью может вдохнуть человек. Поэтому специалисты рекомендуют весной проводить уборку на дачах, в сараях и других хозпостройках, где могут быть грызуны, в спецсредствах, защищающих органы дыхания. Также рекомендуют проводить влажную уборку и пользоваться перчатками. После завершения работы необходимо хорошо помыть руки.

Заразиться можно и при прямом контакте с инфицированными грызунами, а также через воду и пищу, куда попали выделения мышей и крыс.





Как вирус «ушел» с лайнера

Круизное судно, где уже был один труп, в конце апреля покинули порядка 40 туристов. Они воспользовались ситуацией, когда лайнер остановился у британского острова Святой Елены. Люди, которые также могли быть заражены, разъехались в неизвестном направлении. С ними тогда сошла с корабля и супруга умершего орнитолога, у которой уже были симптомы заболевания. Тогда вспышка хантавируса официально еще не была подтверждена.

В начале мая, когда было известно уже о трех умерших пассажирах круизного лайнера, судно бросило якорь у столицы Кабо-Верде. На нем объявили карантин. Туристам запретили покидать корабль. Продукты и воду им доставляют. 5 мая на борт поднялись медицинские бригады, которые провели расследование и установили, что причиной смертельных случаев стал агрессивный штамм хантавируса, который может передаваться от человека к человеку.

По состоянию на 8 мая круизный лайнер MV Hondius все еще не завершил свое путешествие. Ему предстоит добраться до Канарских островов, население которых против таких гостей. По предварительной информации, туристов могут эвакуировать с судна по воздуху.

Заявление Роспотребнадзора

Роспотребнадзор 4 мая сообщил, что держит на контроле развитие ситуации, связанной с регистрацией хантавируса на борту круизного судна MV Hondius, находящегося в Атлантическом океане.

- По имеющейся информации, на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка заболевания, предварительной причиной которой стал хантавирус, - указывает ведомство. - Роспотребнадзор на системной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах и в целях недопущения завоза опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска в усиленном режиме осуществляет санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС «Периметр» для оценки и минимизации рисков. В России в наличие имеются тест-системы на хантавирус.

Роспотребнадзор запросил результаты лабораторных исследований в профильном ведомстве Нидерландов, под флагом которых следует круизный лайнер.

