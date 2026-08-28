Волгоградцам разрешают делать МРТ без направления врача





В волгоградских клиниках с 1 сентября начнёт действовать новый порядок прохождения МРТ. Согласно приказу Минздрава РФ, пациентам разрешат проходить высокотехнологичную процедуру без назначения врача. Корректировки затронут частные клиники.

Обновлённые инструкции позволят осуществить исследование лишь по итогу положительного заключения врача-рентгенолога непосредственно перед процедурой. Специалист должен будет оценить наличие у пациента показаний и противопоказаний на основании собранного анамнеза.

Отдельно документ обновляет и подходы к использованию для интерпретации результатов искусственного интеллекта. Минздрав официально дал зелёный свет устройствам со встроенной соответствующей возможностью, при условии их полноценной регистрации и прохождения всех положенных экспертиз в России.

Фото из архива ИА «Высота 102»