Вертолеты санавиации 3074 раза вылетали в районы Волгоградской области

Накануне , 14 мая, отмечался Международный день санитарной авиации. Этот праздник коснулся сотрудников отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации городской больницы №25.
Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, ежегодно средствами санавиации эвакуируют более 300 человек. Транспортировку пациентов из отдаленных районов осуществляют с помощью двух легких санитарных вертолетов «Ансат», а также автомобилями скорой медицинской помощи класса «В» и «С».
За время, прошедшее с возрождения санавиации в регионе, всего было выполнено 3074 вылета, эвакуировано 3039 пациентов, из них - 512 детей.
Фото облздрава