



С начала 2026 году в Филиале НМИЦ ТИО им. академика В. И. Шумакова в Волжском выполнено 38 трансплантаций, из которых 23 – почки (одна детская), 11 – печени и 4 – сердца. А всего за шесть лет работы учреждения пересадку почки получили почти 300 пациентов. Как отметили в облкомздраве, с начала 2026 года трансплантация почки включена в перечень операций, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, они проводятся бесплатно.

Врачи филиала проводят трансплантацию как от посмертного, так и от родственного донора. Так, в начале весны специалисты выполнили пересадку почки 42-летней жительнице Морозовска. Донором выступил ее брат, участник СВО. Послеоперационное восстановление женщины проходит успешно: она уже вернулась к привычному ритму жизни и с нетерпением ждет разрешения врачей на возвращение к работе в кадетском корпусе.



А в конце 2025 года специалисты филиала выполнили трансплантацию сердца 62-летнему детскому хирургу из Волжского, который перенес инфаркт. Уже через несколько месяцев после сложнейшей операции доктор вернулся к своей работе.



На базе филиала жители Волгоградской области и других регионов России могут получить и другие виды высокотехнологичной помощи. Например, в сентябре 2025 года кардиохирурги учреждения провели уникальную для региона операцию по имплантации искусственного левого желудочка сердца. Вмешательство потребовалось пациенту с высокой легочной гипертензией, которая является противопоказанием к классической пересадке сердца. Сегодня мужчина чувствует себя отлично.



Напомним, филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава РФ был открыт в Волгоградской области в июне 2020 года.



