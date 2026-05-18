Путь документов сокращается: как онлайн-формы меняют ЖКХ «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Новые автомобильные заграждения установят на границе Ростовской области
Пункты пропуска госграницы в Ростовской области оборудуют новыми средствами принудительной остановки автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, филиал Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы уже разместил тендеры на электронной торговой...
 СКЖД: на юге России задержаны 16 пассажирских поездов
16 пассажирских поездов задержаны в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает 18 мая Северо-Кавказская железная дорога. - В Краснодарском регионе СКЖД...
В центре трансплантации Волжского пересадили почки почти 300 пациентам

Здоровье 18.05.2026 19:24
С начала 2026 году в Филиале НМИЦ ТИО им. академика В. И. Шумакова в Волжском выполнено 38 трансплантаций, из которых 23 – почки (одна детская), 11 – печени и 4 – сердца. А всего за шесть лет работы учреждения пересадку почки получили почти 300 пациентов. Как отметили в облкомздраве, с начала  2026 года трансплантация почки включена в перечень операций, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, они проводятся бесплатно.

Врачи филиала проводят трансплантацию как от посмертного, так и от родственного донора. Так, в начале весны  специалисты выполнили пересадку почки 42-летней жительнице Морозовска. Донором выступил ее брат, участник СВО.  Послеоперационное восстановление женщины проходит успешно: она уже вернулась к привычному ритму жизни и с нетерпением ждет разрешения врачей на возвращение к работе в кадетском корпусе.

А в конце 2025 года специалисты филиала выполнили трансплантацию сердца 62-летнему детскому хирургу из Волжского, который перенес инфаркт. Уже через несколько месяцев после сложнейшей операции доктор вернулся к своей работе.

На базе филиала жители Волгоградской области и других регионов России могут получить и другие виды высокотехнологичной помощи. Например, в сентябре 2025 года кардиохирурги учреждения провели уникальную для региона операцию по имплантации искусственного левого желудочка сердца.  Вмешательство потребовалось пациенту с высокой легочной гипертензией, которая является противопоказанием к классической пересадке сердца. Сегодня мужчина чувствует себя отлично.

Напомним, филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава РФ был открыт в Волгоградской области в июне 2020 года.

Фото облздрав34

