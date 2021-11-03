Экология

Метзавод в Волгоградской области оштрафовали за свинцовые выбросы

Экология 03.11.2021 09:03
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03.11.2021 09:03


Штраф в размере 80 тысяч рублей наложен на ООО «Донской электрометаллургический завод» (ООО «ДЭМЗ») во Фролово за выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, предприятие нарушило условия специального разрешения на выбросы. По результатам лабораторных исследований выявлено наличие в составе промышленных выбросов загрязняющего вещества – свинца, которое в утвержденном для ООО «ДЭМЗ разрешении на выбросы отсутствует.
На завод пожаловались жители Фролово. ГБУ Волгоградской области «Региональный центр экологического контроля» выявил превышение предельно-допустимой концентрации по взвешенным веществам и свинцу под факелом влияния ООО «ДЭМЗ» и в жилой зоне Фролово.
Межрегиональным управлением проведено административное расследование, осуществлен выезд на объект. Филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – «ЦЛАТИ по Волгоградской области» отобраны пробы промышленных выбросов от источников предприятия.
По результатам проверки ООО «ДЭМЗ» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ. Предприятия внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших административному нарушению.

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