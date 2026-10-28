



В Волгограде чиновники не теряют надежды найти перевозчика на убыточный маршрут №6а к жилым комплексам «Санаторный» и «Колизей» на границе Советского и Кировского районов. 27 октября специалисты департамента городского хозяйства в четвёртый раз подряд объявили о поиске подрядной организации.

Муниципалитет до 3 ноября ожидает от компаний, владеющих парком маршруток, заявок на получение временного разрешения на обслуживание транспортного направления «Санаторный – ТРЦ «Акварель» – Авиагородок», пронизывающего значительную часть города. Претендентам необходимо будет обеспечить ежедневный выход на линию протяжённостью 13,2 км не менее 10 микроавтобусов, которые должны будут курсировать с 6:00 до 21:00.

Примечательно, что в документах говорится о временном характере работы перевозчика «до проведения полноценных конкурсных процедур». При этом сам муниципалитет последние проводить не спешит и уже полгода безрезультативно объявляет лишь о начале приёма заявок на выдачу временных дорожных карт на заведомо непривлекательных для компаний условиях.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о непростой транспортной ситуации, сложившейся в ЖК «Санаторный» и ЖК «Колизей». Власти изначально одобрили проект застройки территории, не продумав её транспортную доступность. В результате, когда здесь были построены десятки высотных домов, вдруг выяснилось, что возведённая здесь транспортно-дорожная сеть слишком узкая для полноценного запуска транспортного сообщения большими автобусами. В результате огромный транспортный массив несколько лет обслуживался маршрутками №31, №70а и №6а, к работе которых у волгоградцев были большие претензии. В апреле 2026 года компания ООО «Галант» и вовсе от обслуживания транспортного направления отказалась.

Фото из архива ИА «Высота 102»