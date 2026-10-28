Минобороны: ВС РФ ударили по энергетике и логистике Украины





Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом 28 октября сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, а также цеха производства и хранения беспилотников.

Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении пунктов временной дислокации украинских боевиков и иностранных наёмников в 142 районах зоны проведения специальной военной операции.

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