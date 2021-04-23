Затворы открыты: Волжская ГЭС начала весенний сброс воды





Сегодня Волжская ГЭС открыла затворы водосливной плотины для специального весеннего попуска в низовья Волги в интересах рыбного и сельского хозяйства. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волжской ГЭС, сейчас среднесуточные расходы воды через Волгоградский гидроузел составляют 15000±500 м³/с. Далее расходы через гидроузел будут каждый день прирастать до 27 апреля по 2000 м³/c, чтобы на следующий день выйти на максимально установленные расходы 25000±500 м³/c. Такой уровень сброса, который называют "сельскохозяйственной полкой", необходимый для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, Волжская ГЭС будет выдерживать по 2 мая включительно. С 3 по 6 мая начнется снижение расходов воды по 2000 м³/c с плавным переходом на "рыбную полку" для нереста 16000± м³/c с 7 по 10 мая.

Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Как ранее сообщало информагентство, такой график весеннего попуска на Волжской ГЭС был утвержден в Москве с учетом интересов Волгоградской и Астраханской областей. В волгоградском регионе такое половодье, как рассчитали специалисты, позволит создать благоприятные условия для сельского хозяйства и гарантировано обеспечить питьевой водой 70 тысяч жителей низовий Волги. "Рыбная полка" должна благоприятно сказаться на рыбохозяйственной отрасли Астраханской области.



