Экология

"Это был компромисс": Росводресурсы определили пик половодья в Волгоградской области

Экология 16.04.2021 20:40
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16.04.2021 20:40


В Федеральном агентстве водных ресурсов установили новые объемы сброса  воды через Волжскую ГЭС. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, для Нижней Волги подготовлен сценарий специального весеннего пропуска. Это связано с необходимостью создать благоприятные условия для сельского хозяйства Волгоградской области и гарантировано обеспечить питьевой водой 70 тысяч  жителей низовий Волги. Также важно учесть интересы рыбохозяйственной отрасли Астраханской области, подчеркнули в Росводресурсах.
По этому графику  19 апреля сбросные расходы Волгоградского гидроузла составят 7000±300 куб.м/с. Далее каждый день этот объём будет повышаться на 2 тыс. куб.м/. На Волгоградском водохранилище сбросные расходы достигнут  25000 плюс-минус 500 кубометров в секунду 28 апреля и продержатся 5 дней. С 3 мая объём будут постепенно уменьшать и к 7 мая  он составит 16000±500 куб.м/с.
«Режимы будут оперативно корректироваться в зависимости от складывающихся обстоятельств – гидрометеорологической и водохозяйственной обстановки. Если позволят условия, то период рыбохозяйственной полки для нужд Астраханской области будет продлён до максимально возможного», - отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.
Ранее в федеральном ведомстве обсуждали несколько сценариев графика спецпропуска в низовьях Волги. Так, первый вариант предполагал сбросные расходы в 25 тыс. м3/с. Он был бы благоприятным для сельского хозяйства Волгоградской области, поскольку в результате была бы обводнена Волго-Ахтубинская пойма.  Кроме того, такая конфигурация позволила бы  гарантированно обеспечить питьевой водой 70 000 жителей региона.
Второй сценарий предусматривал  продолжительные умеренные сбросы – 16 тыс. м3/с. Такой сценарий был более  благоприятен для рыбохозяйственной сферы Астраханской области, но в таком случае положительный эффект для Волгоградской области был бы исключен. В Росводресурсах тогда заявили, что намерены действовать согласно приоритетам, заложенным в Водном кодексе – это обеспечение питьевого водоснабжения. И пообещали вариант с пятидневным сельскохозяйственной полки заложить в основу принятия решения. При этом в ведомстве оговорили, что, если ситуация с Нижней Волгой будет развиваться благоприятно, по примеру прошлого года, то здесь готовы искать варианты оптимизации.
14 апреля в Росводресурсах  прошла дополнительная встреча по вопросу осуществления сбалансированного весеннего спецпропуска, где обсудили фактическую водохозяйственную обстановку на Нижней Волге и критерии графика, доработанного с учетом интересов Астраханской, Волгоградской областей и республики Татарстан, а также позиций научных институтов и Росрыболовства.
Совещание состоялось с участием представителей субъектов России, Росрыболовства, Института водных проблем РАН, Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН и Совета Федерации  под председательством руководителя Агентства Дмитрия Кирилова. На совещании было заявлено о намерении интенсивно увеличить сбросные расходы с волгоградского гидроузла, сохранив план пятидневного обводнения Волго-Ахтубинской поймы для бесперебойного водоснабжения населения и обеспечения комплексного решения задач сельского и рыбного хозяйства. Такой вариант здесь назвали компромиссным и заверили, что он исключит печальную ситуацию с нехваткой воды в Волго-Ахтубинской пойме, которая произошла в 2019 году. 

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