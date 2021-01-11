«Краснеет уже вторая река»: жители Волгоградской области требуют расследования экологического бедствия





Жители Фролово требуют немедленного расследования причин пугающих процессов, которые происходят в этом населенном пункте в сфере экологии. «Сначала в нашей реке Арчеда случился массовый мор рыбы, потом чем-то дурно пахнущая вода покраснела. Мы удивлены, что власти не реагируют на случившееся. У чиновников праздники, а бьют тревогу простые люди, которые хотят узнать правду – что происходит в нашем городе? Тем более, что это уже не первый случай в регионе, когда у нас вдруг краснеют реки», - рассказали ИА «Высота 102» жители.





Подобное произошло летом прошлого года и с рекой Перевозинка в Новоаннинском районе.

Напомним, накануне вода и берега реки Арчеда во Фролово окрасились в странный цвет. Незадолго до этого жители сообщали, что наблюдали в реке всплывшую мертвую рыбу.

Между тем, аналогичный случай имел место быть в Волгоградской области летом прошлого года. Тогда неожиданно покраснела река Перевозинка в Новоаннинске. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области начал расследование этого инцидента. Результаты лабораторных анализов показали превышение марганца во взятых образцах воды из Перевозинки. Однако источник загрязнения реки так и не был установлен.



