«Краснеет уже вторая река»: жители Волгоградской области требуют расследования экологического бедствия
Экология 11.01.2021 08:39
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11.01.2021 08:39
Жители Фролово требуют немедленного расследования причин пугающих процессов, которые происходят в этом населенном пункте в сфере экологии. «Сначала в нашей реке Арчеда случился массовый мор рыбы, потом чем-то дурно пахнущая вода покраснела. Мы удивлены, что власти не реагируют на случившееся. У чиновников праздники, а бьют тревогу простые люди, которые хотят узнать правду – что происходит в нашем городе? Тем более, что это уже не первый случай в регионе, когда у нас вдруг краснеют реки», - рассказали ИА «Высота 102» жители.
Подобное произошло летом прошлого года и с рекой Перевозинка в Новоаннинском районе.
Напомним, накануне вода и берега реки Арчеда во Фролово окрасились в странный цвет. Незадолго до этого жители сообщали, что наблюдали в реке всплывшую мертвую рыбу.
Между тем, аналогичный случай имел место быть в Волгоградской области летом прошлого года. Тогда неожиданно покраснела река Перевозинка в Новоаннинске. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области начал расследование этого инцидента. Результаты лабораторных анализов показали превышение марганца во взятых образцах воды из Перевозинки. Однако источник загрязнения реки так и не был установлен.
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