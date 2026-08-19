В Котово пообещали сдать реконструкцию ФОКа до конца 2026 года





В Котово Волгоградской области по госпрограмме «Спорт России» реконструируют старый физкультурно-оздоровительный комплекс. По информации региональных чиновников, уже завершены внутренние демонтажные работы. Впереди – обновление кровли, фасада и отмостки здания.

- Параллельно строители приступили к отделке помещений и монтажу системы электроосвещения. Обновляется спортивный зал: здесь заменили оконные проемы, подготовили настенное и напольное покрытия для дальнейшей отделки, монтируют электропроводку. Помимо этого, в здании наладят систему отопления, установят современную пожарную сигнализацию, - уточнили в облкомспорте.





По информации властей, завершится все работы должны до конца 2026 года. Реконструкция сооружения позволит создать в райцентре современные условия для занятия баскетболом, волейболом, настольным теннисом, боксом, плаванием и пауэрлифтингом.

Отметим, развитие в Волгоградской области массового спорта – один из приоритетов политики администрации региона. За минувшие 12 лет были построены и обновлены две сотни спортивных сооружений, из бюджета на эти цели потрачено 24 млрд рублей. На текущий момент спортивная инфраструктура области включает в себя 5,6 тыс. объектов, организованы 48 центров развития ГТО и 42 спецплощадки. Задача, стоящая перед регионом на ближайшие четыре года, — довести долю населения, занимающегося физической культурой, до 70%.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области»