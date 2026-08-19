Утро 19 августа в администрации Волгоградской области началось с кадровых назначений. Новым заместителем губернатора стала Екатерина Кульгускина, которая ранее была заместителем руководителя аппарата губернатора – начальником государственно-правового управления, сообщили в обладмине.

Кульгускина будет курировать работу трех комитетов областной администрации – комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, по управлению государственным имуществом и комитет государственной охраны объектов культурного наследия.

Полномочия руководителя государственно-правового управления временно будет осуществлять Артем Спицын.

Сегодняшним решением назначен и новый замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров. Им стал Федор Данилов, который руководил областным управлением по вопросам государственной службы и кадров. В новом статусе он будет курировать работу государственно-правового управления.