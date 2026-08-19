



В Краснооктябрьском районе Волгограда осудят группировку липовых газовиков, наживавшихся на пенсионерах из Волгоградской и Саратовской областей, а также Краснодарского края. Фигуранты заставляли пожилых людей втридорога приобретать газовые анализаторы и другое, фактически ненужное им оборудование.

Зарабатывали на гражданах фигуранты на протяжении шести лет, с 2018 по 2024 год. В преступное сообщество входили организаторы Анна Г. и Игорь Л., а также десять подельников.

- Участники преступного сообщества, используя форменную одежду и удостоверения, представляясь сотрудниками управляющих и коммунальных, под предлогом проверки электропроводки, газового оборудования, прочистки вентиляции, устранения якобы выявленных нарушений, покупки и установки дополнительного оборудования обманывали граждан, - сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Таким образом, средства были похищены у 108 пенсионеров. В целом в уголовном деле установлены 124 эпизода мошенничества. Нанесённый пожилым людям ущерб превышает 8 млн рублей.

Отметим, первое заседание по уголовному делу состоится сегодня, 19 апреля, в 11:30.