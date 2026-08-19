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Общество

Два жителя Волгоградской области остались без авто из-за долгов по штрафам

Общество 19.08.2026 11:33
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19.08.2026 11:33


Судебные приставы изъяли автомобили у двух нарушителей правил дорожного движения. В Краснооктябрьском районе Волгограда судебные приставы арестовали Kaiyi E5 — владелец накопил более 100 неоплаченных штрафов ГАИ, рассказали в пресс-службе УФСПП по Волгоградской области.


Транспортное средство в ходе рейдовых мероприятий остановили сотрудники Госавтоинспекции и оперативно передали сведения о должнике в службу судебных приставов. Сотрудники ФССП выехали на место, оформили акт описи и ареста имущества и погрузили авто на эвакуатор.

Остался без Mitsubishi Lancer и житель Волжского. Он накопил 178 неоплаченных штрафов ГАИ.

Фото УФСПП по Волгоградской области

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