В Волгоградской области шестой час действует беспилотная опасность





В Волгоградской области 19 августа объявлена беспилотная опасность. Режим был введён поздней ночью и продолжает действовать до сих пор.

- «БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ» на территории Волгоградской области. Объявлена в 00:31 19.08.2026. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами» — говорится в разосланных МЧС оповещениях.

Также специалисты не рекомендуют волгоградцам и гостям региона подходить к остеклённым проёмам и пользоваться лифтами. Находится в укрытии гражданам советуют вплоть до полной отмены особого режима.

Фото из архива ИА «Высота 102»